“I AM WOMAN”, la canzone per rivendicare i diritti delle donne

Una canzone che celebra la libertà di scelta, il self confidence e l’autodeterminazione di ogni donna. Infatti, se siete stati/e sui social media negli ultimi sei mesi, probabilmente avrete sentito "I AM WOMAN" di Emmy Meli.

Una canzone per la libertà delle donne

“I AM WOMAN” è stata utilizzata in centinaia di migliaia di video, anche prima della sua uscita ufficiale il 18 novembre 2021. Il testo è fonte di ispirazione costante e rafforza la fiducia delle donne di tutto il mondo. Combinata con un ritmo di batteria orecchiabile e una melodia destinata a rimanere in testa, “I AM WOMAN” è il modello di una canzone virale e di tendenza. Una modo per cantare, come una vera comunità, quello che le donne vogliono rivendicare.

Chi è Emmy Meli?

A soli 22 anni, Meli affascina i suoi ascoltatori con una voce unica e una prospettiva giovanile. Cresciuta in California come figlia unica, i suoi gusti musicali sono stati ampiamente modellati dal padre, appassionato di musica. È cresciuta ascoltando Amy Winehouse, Barbara Lewis e Betty Everett, che hanno influenzato il suo stile musicale.

Nella sua biografia su Spotify, l’artista afferma che spera che la musica possa “aiutare le persone a esprimere i loro pensieri e sentimenti più profondi e a dimenticare i loro problemi per cinque minuti”. “I AM WOMAN” ha fatto questo e molto altro.

Scrivere “I AM WOMAN” per le donne

L’ispirazione di Meli per la canzone è venuta dai piccoli mantra che ripeteva a se stessa ogni mattina. “Sono donna” e “Sono senza paura” erano due di questi. Un giorno, mentre provava con la sua band, si è resa conto che questi piccoli mantra che usava per mantenere la fiducia in se stessa potevano essere un ottimo aggancio per una canzone.

Utilizzando un ritmo di batteria trovato su YouTube e pensando ad altre affermazioni “Io sono”, è nata “I AM WOMAN”. Riguardo al processo di scrittura della canzone, Meli ha detto: “Volevo che l’intera canzone fosse come un’affermazione per le persone, per tutte le donne, perché in origine l’avevo scritta per ispirarmi ogni giorno”.

Meli scrive: “Volevo creare una canzone che arricchisse ed elevasse le donne. Volevo scrivere qualcosa che ricordasse a ogni bambina che va a scuola che è forte e che non è mai sola. Volevo che le donne si sentissero bene nel loro corpo, per creare uno spazio in cui non ci fosse vergogna. NESSUN giudizio. NESSUNO ODIOSO. NESSUNA voglia di assomigliare a uno standard sociale. Volevo che le donne si sentissero libere e bellissime. Perché essere donna è sacro” (@emmymelimusic).

Sebbene Meli pubblichi musica dal 2020, “I AM WOMAN” è il suo primo grande successo, esploso letteralmente in una notte. Quando ha postato un TikTok di se stessa che cantava il ritornello della canzone un mese prima della sua uscita ufficiale, aveva solo 5.000 follower sull’applicazione. Il giorno dopo, il video era stato visualizzato da centinaia di migliaia di persone.

In un’intervista Meli ha ricordato il momento in cui si è resa conto che la sua canzone era diventata virale nel giro di una notte: “L’ho letteralmente postata alle 21 di un martedì sera, poi sono uscita in un bar con i miei amici e non ho pensato a nulla. Non ho nemmeno controllato il telefono per tutto il resto della notte”, ha raccontato. La mattina dopo mi sono svegliata e i miei amici mi hanno detto: “Emily, svegliati. Guarda il tuo TikTok”. L’esplosione era iniziata. E poi ho pensato: ‘Beh, fottetevi. Ora devo scrivere il resto della canzone“.