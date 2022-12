Forrest Gump, una lezione di vita sulla sensibilità

Uscito nel 1994, Forrest Gump è un piccolo capolavoro del grande schermo firmato dal regista Robert Zemeckis. Tratto dall’omonimo romanzo di Winston Groom, i suoi messaggi e i suoi insegnamenti l’hanno reso un film cult, portandolo a vincere, l’anno successivo, ben sei Premi Oscar. Andrà in onda questa sera su Italia 1, a partire dalle 21.20.

Forrest Gump, la trama

Ambientato nel 1981, il film ripercorre trent’anni di storia americana attraverso i racconti di Forrest Gump, uomo la cui vita straordinaria è costellata da gioie e dolori, partendo dall’isolamento dei compagni di scuola a causa dei suoi problemi fisici e mentali.

Seduto sulla panchina a una fermata dell’autobus Forrest Gump ricorda la sua infanzia in cui solo la madre lo accetta per quello che è insieme alla piccola Jenny Curran. Forrest diventa un campione universitario di football, e si innamora di Jenny che però lo considera un fratello. Assiste ai disordini razziali in Alabama ed incontra Kennedy. Si arruola nell’esercito, dove fa amicizia con Bubba e, dopo un fugace incontro con Jenny che canta a Memphis, va a combattere in Vietnam.

Semplicità e passione per essere felici

La semplicità, la passione e il cuore grande di Forrest Gump sono le caratteristiche che più abbiamo amato del personaggio, ma la verità è che questi sono i veri insegnamenti di vita, celati dietro al racconto, che rendono il romanzo e la pellicola davvero speciali. Forrest con la sua ingenuità ci spiega come diventare persone migliori, ci insegna a non odiare e ad amare la vita anche negli aspetti più banali. Emarginato fin da piccolo a causa di diversi problemi, Forrest impara a prendere in mano il destino e portarlo dalla sua parte. Il coraggio che lo ha sempre accompagnato nelle sue scelte è stato la chiave di volta per rendere incredibile la sua vita.

Un film spettacolare

Forrest Gump ha ottenuto 13 candidature agli Oscar nel 1995 vincendone 6, migliore film, regia, attore, sceneggiatura non originale, montaggio ed effetti speciali visivi, oltre a 3 Golden Globe con un incasso di 678 milioni di dollari a fronte di 55 milioni di spese di produzione.