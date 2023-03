“Everything Everywhere All at Once”, il film che ha trionfato agli Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once si è aggiudicato ben 7 statuette all'Oscar, compreso il miglior film. Scopriamo insieme il significato del complesso film che ha, sin da subito, riscosso un notevolissimo successo.

Everything Everywhere All at Once si aggiudica ben 7 statuette all’Oscar, compreso il miglior film. Scopriamo insieme il significato del complesso film che ha, sin da subito, riscosso un notevolissimo successo.

Everything Everywhere All at Once: un successo senza precedenti

Dai controlli del fisco alle rocce senzienti, fino alle mani degli hot dog e oltre, il banale e inusuale si scontrano con il quotidiano in “Everything Everywhere All at Once”, il film d’azione fantascientifico di Michelle Yeoh A24 che ha vinto ben 7 Oscar nella serata di premiazione. “Everything Everywhere All at Once” segue Evelyn Wang (Yeoh), una donna che annaspa sotto lo stress della lavanderia a gettoni in fallimento della sua famiglia, del suo matrimonio in crisi con Waymond (Ke Huy Quan) e dell’anziano padre (James Hong) che disapprova le sue scelte di vita. Ma è il crescente divario tra Evelyn e sua figlia Joy (Stephanie Hsu) che minaccia di disfare il tessuto dell’esistenza, quando la ragazza scopre di essere solo una in un vasto multiverso di Evelyn – e l’unica che può salvarlo. Nel multiverso fantascientifico più originale di Hollywood, praticamente ogni scena è piena di dettagli epici e assurdi.

Il metaverso come metafora del sovraccarico di internet

Scritto nel 2016, “Everything Everywhere” è stato in parte il prodotto delle “contraddizioni e delle sferzate emotive” dell’essere sempre online in quel periodo. “Internet aveva iniziato a creare questi universi alternativi”, ha detto Kwan. “Per la prima volta ci rendevamo conto di quanto internet fosse spaventoso, passando dall’ottimismo tecnologico al terrore tecnologico. Credo che questo film sia stato il nostro tentativo di confrontarci con quel caos”.

I Daniels attribuiscono il loro stile e il loro tono allo “strano algoritmo” che li ha nutriti con una dieta costante di video non convenzionali su YouTube, influenzando i loro cortometraggi assurdi e video di successo come “Turn Down for What” di DJ Snake, in cui le persone si fanno ritmicamente strada attraverso un grattacielo.

Eroi asiatici

I registi non avevano deciso di costruire il film intorno agli eroi immigrati, ma il fatto di prendere in prestito le strutture e le dinamiche della famiglia cinese-americana di Kwan lo ha reso spontaneo. Inoltre, ancorare un racconto multiverso alla prospettiva di un immigrato ha conferito alla storia uno spessore più elevato, dando a Evelyn motivo di riflettere sulle strade non percorse. Il mix di cantonese, mandarino e cinese misto a inglese può confondere alcuni spettatori, ma è fedele a come è cresciuto il regista, figlio di immigrati di Taipei e Hong Kong.

Un successo nonostante il Budget ridotto

Al di là dell’assurdità, Everything Everywhere All At Once è la prova che è possibile realizzare una storia visivamente complessa, sontuosa, stratificata ed energica con un budget minimo. In effetti, gran parte del successo di Everything Everywhere All At Once è dovuto al fatto che il team di effetti speciali che ha realizzato il film è composto solo da cinque persone, che hanno imparato da sole a realizzare gli effetti del film attraverso i tutorial di YouTube. Sebbene il budget di 25 milioni di dollari per Everything Everywhere All At Once e i guadagni al botteghino di circa 100 milioni di dollari siano solo spiccioli per entità come Marvel e Disney, si tratta comunque di un successo massiccio e senza precedenti che dimostra che i blockbuster non hanno sempre bisogno di budget a sei cifre. Inoltre, con la partecipazione di star come Michelle Yeoh alla produzione a basso costo, il film infrange ulteriormente l’illusione che il futuro di Hollywood sia nei film a grande budget. È innegabile che Everything Everywhere All At Once abbia scosso l’industria cinematografica (in meglio) in più di un modo.

Michelle Yeoh e il successo meritato

Per il suo ruolo di Evelyn Wong – il personaggio centrale che lega il significato di Everything Everywhere All At Once – Michelle Yeoh si è aggiudicata il suo primo Golden Globe nel 2023 e l’Oscar come migliore attrice. La Yeoh ha vinto il Golden Globe 2023 come miglior attrice in un film musicale/commedia, battendo altre formidabili candidate come Anya Taylor-Joy di The Menu, Margot Robbie di Babylon, Lesley Manville di Mrs. Harris Goes to Paris e Emma Thompson di Good Luck To You, Leo Grande. Everything Everywhere All At Once, e le storiche vittorie della Yeoh, sottolinea quanto fosse fondamentale avere una protagonista forte e coinvolgente in un film dal concetto e dalla narrazione così complessi.