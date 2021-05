“E ti vengo a cercare” di Franco Battiato, poesia in musica

Franco Battiato

Oggi è scomparso uno dei cantautori più amati di sempre. L’intero mondo della musica e dell’arte, sono in lutto.

Franco Battiato è morto questa mattina all’età di 76 anni, causa una malattia degenerativa che lo aveva allontanato dalle scene. In queste ore ognuno di noi sta dedicando un ricordo o un pensiero a questo grande uomo. Fan, giornalisti, colleghi, giovani e anziani, tutti ricordano con amore e ammirazione, un uomo che ha rivoluzionato il linguaggio della musica del nostro paese.

Abbiamo scelto così, di proporvi come poesia, una delle sue canzoni più belle e profonde: “E ti vengo a cercare” . Scopriamo insieme il significato e la storia di questo brano incredibilmente poetico.

La ricerca di se stessi per Battiato

“E ti vengo a cercare” è una delle canzoni più belle di Franco Battiato, che può benissimo considerarsi una poesia. Contenuta nell’album Fisiognomica, pubblicato il 9 aprile 1988, questo brano ha sancito il ritorno del cantautore Siciliano, dopo un periodo di allentamento dalla musica POP.

Come tutte le canzone di Battiato, anche questa nasconde dei significati sottesi, nascosti, misteriosi, che rendono la sua poetica una delle più affascinanti di sempre.

Apparentemente, al primo ascolto, questa canzone sembra essere una semplice dichiarazione d’amore. Invece, riascoltandola, scopriamo essere una profonda ricerca spirituale, quasi mistica, che tende alla famosa “ricerca del prossimo”.

Questa ricerca di un’altra figura in cui rispecchiarsi, richiama il profondo bisogno del cantautore, di analizzare se stesso e vedere il vero io (Perché ho bisogno della tua presenza / Per capire meglio la mia essenza; Perché in te vedo le mie radici).

È molto importante anche la crescita individuale che il cantautore esprime in una strofa del brano. Una crescita che necessita di un percorso spirituale che va oltre la sfera terrena: Emanciparmi dall’incubo delle passioni, cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male, essere un’immagine divina, di questa realtà.)

Comunque l’intero album, Fisiognomica, richiama tematiche molto particolari, con delle influenze musicali vicine al mondo della musica classica e dell’opera. Ulteriore testimonianza dell’eclettismo di Franco Battiato. Ci mancherà la tua poesia, maestro.

Artista poliedrico

Dal rock progressivo e all’avanguardia alla musica leggera, Battiato ha lasciato il segno nella musica italiana per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore.

Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema.

Il testo di F. Battiato

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un’immagine divina

Di questa realtà

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza

Stella Grillo