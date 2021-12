E’ morta la produttrice Martha De Laurentiis, vedova di Dino

aveva 67 anni

E’ morta il 4 dicembre a 67 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, Martha De Laurentiis, produttrice, vedova di Dino De Laurentiis che aveva sposato nel 1990, notissima nella comunità del cinema ad Hollywood.

Martha De Laurentiis,

Martha Schumacher, questo il suo nome all’anagrafe, era nata a Lancaster il 10 luglio 1954. Si laureò presso la Ball State University vicino a Indianapolis e iniziò la sua carriera facendo da assistente produttrice nel 1976 a New York, prima di incontrare Dino De Laurentiis nel 1980. Nel 1983, fondò con De Laurentiis una propria compagnia; la Dino de Laurentiis Company (DDLC). Insieme i due decisero la costruzione di tre studi di produzione a Wilmington (Carolina del Nord) nel 1984, in Australia nel 1986, e in Marocco nel 2003.Martha divenne poi presidente della società. Aveva realizzato, in una carriera lunga 40 anni, film come ‘Hannibal’ e ‘Red Dragon’, avendo co-fondato con il grande produttore italiano, la società DDLC nel 1980.

Il cordoglio di Franceschini

“Sono vicino a Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis per la morte di Martha. Con lei scompare una professionista apprezzata a livello internazionale, una donna solare e creativa che ha amava il cinema e ha saputo amare l’Italia”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell’apprendere della scomparsa di Martha De Laurentiis.

Photocredits: Di Siebbi – D7A 9829, CC BY-SA 3.0