Dal libro al film, esce “Se ti abbraccio non aver paura” per raccontare l’autismo

Il 2 Aprile si celebra in tutto il mondo la giornata per la consapevolezza sull’autismo. L’autismo è un disturbo del neuro sviluppo, chi ne soffre sembra vivere in un mondo a parte e spesso le difficoltà ad interagire sono grandi. Con questa giornata si vogliono sensibilizzare le persone a conoscere e capire meglio questo disturbo. Per l’occasione domani uscirà sulla piattaforma di streaming Nexo+ il film “Se ti abbraccio non aver paura”.

Il film

“Se ti abbraccio non aver paura” è diretto da Niccolò Maria Pagani, prodotto da Ushuaia Film in collaborazione con I bambini delle fate e racconta il rapporto tra un padre e il figlio adolescente che soffre di autismo. Un road movie e interpretato dai veri protagonisti della storia Franco e Andrea Antonello che, dopo il loro lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti da cui è nato l’omonimo libro scritto da Fulvio Ervas e pubblicato da Marcos y Marcos. L’enorme successo del libro ha poi ispirato il regista Gabriele Salvatores per il film “Tutto il mio folle amore”. Fulvio e Andrea questa volta hanno deciso di rimettersi in sella alla loro moto e di attraversare l’Europa per arrivare in Marocco, intraprendendo un viaggio di quasi 9000 chilometri documentato in questo prezioso film.

Nexo+

Nexo+ è una nuova piattaforma di contenuti on demand che offre una nuova esperienza culturale per un tempo libero di qualità. 9 mondi e 4 canali per godere appieno della larga proposta artistica. Nexo+ si propone come spazio per la mente dove nutrire le proprie passioni, offrendo contenuti in continua evoluzione. La piattaforma offre un approccio multidisciplinare dei contenuti, in modo da dare la possibilità agli spettatori di spaziare dal grande cinema ai concerti, dalla cultura all’educational. Nexo+ è disponibile con un abbonamento di 9,99€ al mese.

