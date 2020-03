Tutti i siti e le piattaforme dove guardare film gratis e legalmente

A causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, molte persone sono costrette a rimanere in casa alla ricerca di contenuti per passare il tempo. Grazie all’iniziativa Solidarietà Digitale indetta dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, diverse aziende hanno messo a disposizione servizi che permettono di avere una connettività rapida e gratuita e di leggere gratuitamente giornali sul proprio smartphone o tablet. Sulla scia di questo provvedimento, diversi servizi di streaming on demand stanno proponendo di guardare film gratis. Altri stanno prevedendo l’estensione del loro periodo di prova per la visione dei propri contenuti. In continuo aggiornamento, ecco le piattaforme dove guardare film gratis.

Rai play

La piattaforma multimediale della TV di Stato consente di vedere centinaia di contenuti, on demand e in diretta. All’interno della piattaforma è disponibile tutta la programmazione tv trasmessa sui canali Rai del digitale terrestre, tra questi la possibilità di guardare film gratis. Gran parte dei contenuti trasmessa in tv entra in archivio e suddivisa per genere rimane a disposizione.Solitamente, RaiPlay offre tutti i suoi contenuti in maniera gratuita. Dal 10 marzo è possibile accedere tramite il sito o l’app di Rai Play senza registrazione.

Infinity

Guardare film gratis in questo periodo è possibile anche sulla piattaforma Infinity. Il servizio di streaming on demand offre due mesi gratuiti a chi si iscrive adesso. Il catalogo di Infinity presenta film, serie tv e programmi legati a Mediaset. Normalmente basato su un canone mensile, è possibile dal proprio account anche noleggiare film usciti di recente al cinema. Grazie al servizio “bonus Infinity Premiere”, una volta alla settimana è possibile guardare film usciti di recente senza esborsi aggiuntivi.

Rakuten TV

Tra le piattaforme dove guardare film gratis, è da segnalare la sezione “Free” del servizio Rakuten TV. Un’opportunità già disponibile ancor prima dell’emergenza Coronavirus e che non necessita di abbonamento. Iscrivendosi è possibile avere accesso a tre sezioni gratuite: “Free – Film Gratis” legata al cinema, con prodotti per adulti e più piccoli, “Free Kids” con serie animate per bambini, “Free Rakuten Stories” con speciali sul calcio.

Dplay

Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà digitale, il servizio Dplay Plus, regala 1 mese gratuito. Non si tratta di una piattaforma dedicata al cinema, ma è possibile accedere ad una serie di interessanti documentari targati Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery e Animal Planet.

Archive.org

Un opzione interessante per coloro che vogliono guardare film gratis ma in lingua straniera e legata al cinema del passato è quella di Archive Org. Andando nell’apposita sezione, è possibile scaricare film gratis sui propri dispositivi e guardare opere con grandi nomi.

