Tom Hanks e la moglie Rita positivi al Coronavirus: “Siamo in isolamento”

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al Coronavirus. L’attore e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test. Hanks e la moglie – anche lei attrice – sono le prime celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dall’epidemia. “Siamo in isolamento”, ha detto l’attore: “Vi faremo sapere”.

L’annuncio di Tom Hanks

Ad annunciarlo è stato l’attore e regista statunitense Tom Hanks che su Twitter ha scritto: “Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario.

Vi terremo aggiornati”.

