“Colpa delle stelle”, il commovente monologo sull’amore di Hazel Grace

Shailene Woodley, attrice di grande talento, oggi compie gli anni. La sua fama è arrivata al picco grazie al film “Colpa delle stelle”, tratto dall’omonimo libro di John Green e pubblicato nel 2012, dove ha interpretato la protagonista Hazel Grace.

Un film romantico, drammatico, divertente, appassionante. Una storia d’amore in grado di sfidare la malattia e il tempo. Nel monologo finale Hazel tiene un discorso al funerale del suo fidanzato Augustus morto di cancro. Un monologo che ha letteralmente fatto piangere ognuno di noi. Rileggiamolo per emozionarci ancora una volta.

Monologo finale sull’amore

Salve, mi chiamo Hazel Grace Lanchaster e Augustus Waters è stato l’amore avversato dalle stelle della mia vita. La nostra è una storia d’amore colossale e… e probabilmente non riuscirò a pronunciare più di una sola frase senza sciogliermi in un fiume di lacrime. Come tutte le vere storie d’amore la nostra morirà con noi, com’è giusto. Speravo che sarebbe stato lui a fare l’elogio funebre a me, perché non c’è d’avvero nessun altro che… si no beh non parlerò della nostra storia d’amore perché non ci riesco, perciò parlerò di matematica.

Io non sono una matematica, però so questo. Ci sono infiniti numeri fra 0 e 1 ce: 0.1, 0.12,0. 112 ed un infinita serie di altri numeri. Naturalmente è ancora più grande la serie infinita tra 0 e 2 o fra 0 e 1000000. Certi infiniti sono semplicemente più grandi di altri infiniti. Ce l’ha insegnato uno scrittore che una volta amavamo. Sapete io vorrei più numeri di quelli che avrò, e Dio, voglio più giorni per Augustus Waters di quelli che ha. Ma Gus amore mio non so dirti quanto io ti sia grata per il nostro piccolo infinito. Tu mi hai dato il per sempre in quel piccolo numero di giorni e per questo io ti sono eternamente grata. Ti amo talmente tanto.

