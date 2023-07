Che cos’è l’Amore? La spiegazione in “Vi presento Joe Black”

Share on Email

Definire l’Amore è sempre un’ardua impresa, proprio perché è un sentimento che non si fa racchiudere all’interno di una categoria prestabilita. Amore è tutto e niente. Una bella definizione che ci piace tanto è quella data dall’attore Anthony Hopkins, che interpreta Bill Parrish in “Vi presento Joe Black”.

Amore è passione e ossessione, secondo Bill Parish: un sentimento che non ti abbandona, che ti offusca i sensi, in cui buttarsi a capofitto. Amore significa vivere.

Che cos’è l’Amore? “Vi presento Joe Black”

“Non un’ombra di trasalimento, non un bisbiglio di eccitazione; questo rapporto ha la stessa passione di un rapporto di nibbi reali. Voglio che qualcuno ti travolga, voglio che tu leviti, voglio che tu canti con rapimento e danzi come un derviscio! Voglio che tu abbia una felicità delirante!

O almeno non respingerla.

Lo so che ti sembra smielato ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: “Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera!”

Come trovarlo?

Be’, dimentica il cervello e ascolta il cuore.

Io non sento il tuo cuore perché la verità, tesoro, è che non ha senso vivere se manca questo.

Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente, beh, equivale a non vivere.

Ma devi tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto.”

Vi presento Joe Black

Joe Black (Brad Pitt) e William Parrish (Sir Anthony Hopkins) stipulano un accordo molto anticonvenzionale. Il ricco magnate dei media, William Parrish, conduce una vita perfetta a fino a quando la Morte in persona non arriva con una proposta straordinaria: ritarderà l’imminente morte di William in cambio di un tour della vita.

Innocente, enigmatico e spesso esilarante, Joe sconvolge il mondo fatto di privilegi e intrighi aziendali di William. Ma quando si innamora della bellissima figlia di William, Susan (Claire Forlani), Joe minaccia di cambiare le regole del patto. Ora William deve combattere non per il suo futuro, ma anche per coloro che ama.

