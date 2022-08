“Cavalli di battaglia”, Gigi Proietti torna in tv

il programma

Questa sera, a partire dalle 21.30, Gigi Proietti torna in tv con la seconda puntata di "Cavalli di battaglia".

Con i suoi personaggi, le barzellette iconiche, il suo unico modo di dire e di fare, Gigi Proietti ci ha fatto ridere tante volte. Attore, comico, doppiatore, cantante, direttore artistico e del doppiaggio, conduttore televisivo e perfino insegnante: è difficile dire chi e cosa fosse Gigi Proietti. Il suo “Cavalli di battaglia“, prodotto nel 2017, è un ottimo modo per conoscere una delle innumerevoli sfaccettature dell’attività di questo grande e poliedrico artista, che ci ha lasciati il 2 novembre del 2020.

La seconda puntata di “Cavalli di battaglia” andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.30, su Rai 1. Un’occasione imperdibile per rivedere gli sketch più iconici di Gigi Proietti, che in questo programma è accompagnato da grandi ospiti.

“Cavalli di battaglia”, il meglio di Gigi Proietti

Prodotto nel 2017 in collaborazione con la Rai, “Cavalli di battaglia” è un programma di intrattenimento andato in onda su Rai 1 fra gennaio e febbraio 2017. Registrato dal suggestivo Teatro Verdi di Montecatini Terme, “Cavalli di battaglia” consta di 4 puntate, in cui Gigi Proietti ripropone, appunto, i suoi cavalli di battaglia accompagnato da una splendida orchestra, corpi di ballo e importanti ospiti che duettano con il grande artista romano.

Il cast è formato, oltre che da Gigi Proietti, dal corpo di ballo e dall’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari, dalle figlie Carlotta e Susanna Proietti, da Marco Simeoli e da Claudio Pallottini. “Cavalli di battaglia” è stato realizzato in collaborazione con la “Tre Tredici Trentatre Srl”, scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e Federico Andreotti. Le scene sono di Marco Calzavara, le luci di Fabio Brera, Capo Progetto Rai Cristiano D’Agostini, mentre la regia teatrale è di Gigi Proietti.

La puntata in onda questa sera su Rai 1

La puntata che andrà in onda questa sera è la seconda, trasmessa per la prima volta il 21 gennaio del 2017. Ricca di sketch, barzellette, e personaggi iconici del repertorio di Proietti, la seconda puntata del varietà vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg.