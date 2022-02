Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco con “Brividi”: un inno all’amore e alla libertà

Sanremo 2022

In testa alla classifica per tutta la durata del Festival, eccetto per la seconda serata, “Brividi” di Mahmood e Blanco, scritta insieme a Michelangelo, è la canzone vincitrice di Sanremo 2022. Un capolavoro di musica e parole che omaggia l’amore, la fragilità e la libertà.

Già la notizia della presenza di Mahmood e Blanco come coppia a questo Festival aveva fatto alzare le antenne a chi, questi due giovani talenti, li conosce separatamente e sa l’incredibile profondità che si cela nelle loro canzoni. Il primo ascolto di “Brividi”, proprio durante la prima serata del Festival di Sanremo, aveva lasciato senza parole. Un misto di sensazioni aveva travolto il pubblico dell’Ariston passando attraverso lo schermo e la radio e arrivando a toccare la parte più sensibile di ogni ascoltatore.

La voce vibrante di Mahmood e il tono sicuro di Blanco, nonostante la poca esperienza dal vivo, hanno scosso le corde dell’anima di ognuno di noi andando ben oltre la semplice esibizione canora. Un’interpretazione sublime che ha svoltato il significato alla musica dando voce alla libertà di espressione e all’amore come pochi altri avevano fatto sul palco di Sanremo. Due uomini che cantano l’uno all’altro di fragilità e sentimenti, abbattendo stereotipi e facciate. Mahmood e Blanco sono stati in grado di far vivere quell’emozione tipica della musica fatta col cuore mettendosi a nudo davanti ad un Paese con una mentalità ancora troppo antiquata. Una vittoria forse annunciata e assolutamente meritata.

“Brividi”, il testo

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

La finale del Festival di Sanremo 2022

La quinta serata del Festival di Sanremo ha visto sul podio, dietro a Mahmood e Blanco con “Brividi”, Elisa con “O forse sei tu” e Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Una finale accompagnata da Sabrina Ferili e il suo elogio alla leggerezza e dal meraviglioso intervento di Marco Mengoni e Filippo Scotti sulla gentilezza e contro il cyber-bullismo. Sono stati ricordati, inoltre, Lucio Dalla e Raffaella Carrà.

Alice Turiani

Photo Credit: Sanremo Rai