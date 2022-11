"Attraverso i miei occhi", la storia di un amicizia speciale

il film

“Attraverso i miei occhi” è un film del 2019 diretto da Simon Curtis e tratto dal romanzo “L’arte di correre sotto la pioggia” di Garth Stein. La pellicola, che verrà trasmessa questa sera alle 21.40 su Canale 5, racconta la storia di Denny e della sua famiglia attraverso lo sguardo di un osservatore privilegiato: il Golden Retriever Enzo.

“Attraverso i miei occhi”, la trama e il cast

“Attraverso i miei occhi” incomincia con Enzo, chiamato così in onore a Enzo Ferrari, che ormai in fin di vita racconta la storia del suo padrone, Denny Swift. Appassionato di automobili – come si comprende anche dal nome scelto per il suo Golden Retriever -, Denny è un pilota automobilistico e, in quanto tale, viaggia molto, almeno finché non conosce Eve, la donna che gli ruberà il cuore, con cui si sposerà e da cui nascerà Zoe, una dolce bambina a cui Enzo è molto affezionato.

Tuttavia, la vita della famiglia Swift non scorre con la serenità che i due innamorati speravano, e un triste evento sconvolge l’esistenza di Denny, di Eve e di Zoe. Enzo, testimone dell’accaduto e di ciò che succede in seguito, racconta con dedizione e affetto la storia di Denny, della sua tragedia personale e dei sacrifici fatti per amore della sua famiglia.

Ma l’anziano cagnolone non è soltanto spettatore dell’accaduto: la svolta nella vicenda di Denny arriva proprio da un segnale di Enzo. “Attraverso i miei occhi” è una pellicola emozionante, che pone l’accento su quanto sia speciale ed importante il legame con i nostri animali domestici, che ci accompagnano con amore ogni singolo giorno e spesso ci aiutano a superare le difficoltà della vita.

Denny Swift è interpretato da Milo Ventimiglia, mentre a vestire i panni di Eve è Amanda Seyfried. Nella versione originale, il cane Enzo ha la voce di Kevin Costner. In italiano, il doppiaggio è invece di Gigi Proietti.

“L’arte di correre sotto la pioggia” di Garth Stein

“Attraverso i miei occhi” è tratto dal romanzo di Garth Stein “L’arte di correre sotto la pioggia”, uscito in Italia nel 2019 per Piemme. Ecco come viene presentato il libro a cui è ispirato il film che staserà verrà trasmesso su Canale 5: