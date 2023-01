5 serie tv del momento tratte da libri da guardare

Il weekend è il momento perfetto per concedersi il riposo e, perché no, godersi un po' di sano ozio. E visto che in molte zone d'Italia il clima non invita ad uscire, ecco 5 serie tv tratte da libri da guardare su Netflix in questi giorni!

Le serie tv rappresentano l’attività perfetta per rilassarsi ed evadere dalla quotidianità anche restando a casa: proprio quello che ci serve durante il fine settimana. Se poi il freddo e il maltempo non invogliano ad uscire e prendere una boccata d’aria, le serie tv vengono ancor di più in nostro aiuto, fornendoci un piacevole passatempo anche stando a casa. Ecco perciò 5 serie tv tratte da libri da guardare nei prossimi fine settimana, che si prospettano molto freddi in tutta Italia.

5 serie tv tratte da libri da non perdere

“Tutto chiede salvezza”

Cominciamo con una serie tv che vi lascerà senza parole. “Tutto chiede salvezza” è tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, e racconta la settimana che ha cambiato la vita al giovane protagonista della storia. Daniele ha vent’anni, tanta voglia di vivere ed altrettanta paura del mondo e dei suoi limiti. Una serata finita male lo porta ad essere ricoverato con un tso in ospedale. Non vogliamo svelarvi altro, ma vi assicuriamo che “Tutto chiede salvezza” possiede tutte le carte in regola per entrare nella vostra classifica delle serie tv preferite!

“Blanca”

Cambiamo genere con la seconda serie tv che vi consigliamo oggi. Disponibile su Netflix e su Rai Play, “Blanca” è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, e racconta di una ragazza pronta a tutto per inseguire il sogno di una vita: entrare in polizia nonostante la cecità, che l’ha colta all’età di dodici anni. Blanca è risoluta, coraggiosa, intelligente. Ha tutto ciò che occorre per divenire una brava detective. Con l’aiuto del suo cane, amico e collega fidato, e delle innate capacità, Blanca cercherà di fugare le perplessità dei colleghi del commissariato.

“L’uomo delle castagne”

Amate le serie tv dai toni cupi? “L’uomo delle castagne”, ispirato al romanzo d’esordio dello scrittore danese Soren Sveistrup, è la scelta giusta per il vostro weekend. In sei episodi, questa serie racconta le indagini di un misterioso omicidio. Tutto ha inizio quando, sulla scena del crimine, viene rinvenuta un’inquietante statuetta di castagne. Si incrociano, allora, due casi, due detective, due periodi storici molto diversi fra di loro: il 1987, vigilia del crollo del muro di Berlino, e i giorni nostri. Non vogliamo rivelarvi altro, ma sappiate che se amate i noir e le ambientazioni nordiche, questa serie vi catturerà senz’ombra di dubbio!

“La ragazza di neve”

Per i prossimi fine settimana vi consigliamo invece “La ragazza di neve”, una nuova serie tv in uscita nei prossimi giorni su Netflix. Tratta dall’omonimo romanzo di Javier Castillo, questa nuova uscita è perfetta per gli amanti della suspense e dei noir. Tutto ha inizio a Malaga, quando una bambina, la piccola Amaya, scompare nel corso di una processione. Ad aiutare i genitori nella disperata ricerca una giornalista, protagonista della serie che vi terrà incollati allo schermo!

“Lockwood & co”

Infine, vi segnaliamo un’interessante uscita che arriverà nei prossimi giorni sempre su Netflix. Si tratta di “Lockwood & co”, una serie tv che catturerà l’attenzione degli amanti del fantasy. “Lockwood & co” racconta infatti di un mondo tormentato dai fantasmi, in cui alcune importanti aziende cercano un modo per arginare il soprannaturale attraverso l’impiego di giovani ragazzi dotati di poteri psichici. Fra queste numerose aziende ce n’è una, la Lockwood & co, che opera senza la supervisione di un adulto. Tutta la serie tv è incentrata proprio su di essa.