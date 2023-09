5 Serie TV ambientate a scuola da (ri)vedere in streaming

Share on Email

Le 5 fiction di successo ambientate a scuola e non solo, incentrate sul rapporto tra professori e allievi, disponibili on demand su RaiPlay

La ripartenza della scuola porta sempre con sé tante e diverse emozioni di cui sono protagonisti insegnanti, studenti e famiglie. Per farvi immergere ancor più nel mondo della scuola, vi consigliamo cinque serie tv disponibili su RaiPlay dedicate a questo tema.

5 Serie TV ambientate a scuola dal catalogo di RaiPlay

Di seguito, vi proponiamo una rassegna di fiction, differenti tra loro per genere e target, accomunate dal fatto di raccontare il rapporto speciale che spesso lega i professori e i loro alunni o allievi.

“Un professore” (2021 – In produzione)

In questa fiction, la cui la seconda stagione verrà trasmessa a novembre su Rai 1, il personaggio principale è Dante Balestra (Alessandro Gassmann), un professore di filosofia con una rocambolesca vita sentimentale.

Stravolgendo il programma ministeriale, il docente di “Un professore” sprona gli studenti della sua scuola a pensare liberamente, traendo esempio dalle opere dei più grandi filosofi.

Ogni puntata, infatti, porta il nome di un pensatore: Socrate, Roland Barthes, Kant, Platone, Aristotele, Giordano Bruno, Michele Foucault, Guy Debord, Stuart Mill, Schopenhauer, Rousseau e Nietzsche.

Regia: Alessandro D’Alatri, Alessandro Casale

Produzione: Rai Fiction, Banijay Studios Italy

“La Compagnia del Cigno” (2019 – 2021)

I protagonisti di “La Compagnia del Cigno” sono sette adolescenti – molto diversi per carattere, estrazione sociale ed origini – che non coltivano la loro amicizia tra i banchi di scuola bensì nelle sale di musica del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Le vicende della fiction sono incentrate soprattutto sul difficile rapporto tra il violinista Matteo (Leonardo Mazzarotto), sopravvissuto al terremoto di Amatrice, e il direttore d’orchestra Luca Marioni (Alessio Boni), la cui aggressività è dovuta a una profonda ferita.

Regia: Ivan Cotorneo

Produzione: Rai Fiction, Indigo Film

Una curiosità sulla fiction “La Compagnia del Cigno”

Per “La Compagnia del Cigno” vennero scelti sette ragazzi tra attori e musicisti professionisti: Leonardo Mazzarotto (violinista), Fotinì Peluso (attrice), Emanuele Misuraca (pianista e compositore), Hildegard De Stefano (violinista), Chiara Pia Aurora (violoncellista), Ario Nikolaus Sgroi (pianista) e Francesco Tozzi (batterista e percussionista).

Nelle varie puntate, infatti, lo spettatore può assistere a vere e proprie performance di brani classici e pop che esprimono i pensieri e gli stati d’animo dei protagonisti.

“L’allieva” (2016 – 2020)

Ispirate ai romanzi di Alessia Gazzola, anche le tre stagioni di “L’allieva” non sono ambientate a scuola, ma in un istituto di medicina legale dove Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) è impegnata come specializzanda.

Grazie a una spiccata empatia, la ragazza riesce sempre a scoprire l’assassino delle vittime di cui dovrebbe limitarsi ad eseguire l’autopsia. Tutto questo mentre cerca di conquistare il cuore del suo professore, l’affasciante Claudio Conforti (Lino Guanciale).

Ideatori: Peter Exacoustos, Alessia Gazzola

Produzione: Rai Fiction, Endemol Italia

“Provaci ancora Prof!” (2005 – 2017)

Liberamente ispirata ai gialli “Piccola bestia ferita” (2003), “L’amica americana” (2005) e “Qualcosa da tenere per sé” (2007) di Margherita Oggero, “Provaci ancora Prof!” vede protagonista la professoressa di lettere Camilla Baudino (Veronica Pivetti).

La passione per l’investigazione porterà l’insegnante a stringere un legame con il commissario Gaetano Berardi (Paolo Conticini), ma soprattutto a risolvere diversi casi di omicidio, spesso scagionando i suoi studenti o aiutandoli a cambiare vita.

Ideatore: Margherita Oggero

Produzione: Rai Fiction, Endemol Italia

“Fuoriclasse” (2011 – 2015)

Incentrata sulle vicende della professoressa di lettere Isa Passamaglia (Luciana Littizzetto), “Fuoriclasse” è una fiction tratta dai racconti “Ex cattedra”, “Fuori registro” e “Sottobanco” di Domenico Starnone.

Una commedia in tre stagioni la cui protagonista è alla costante ricerca di un equilibrio tra la vita professionale, animata dal rapporto non sempre facile con i suoi colleghi e alunni a scuola, e quella privata, movimentata dalla quotidianità di una famiglia allargata.

Ideatori: Domenico e Federico Starnone

Produzione: Rai Fiction, ITC Movie

© Riproduzione Riservata