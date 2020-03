Costretti in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, è tempo di maratone e notti in bianco davanti ai nostri telefilm preferiti. Per non perdersi nel mare magnum di titoli proposti dalle varie piattaforme, noi abbiamo selezionato 10 serie tv da guardare tutte d’un fiato. Un’occasione per sfuggire al grigiore dell’isolamento ed evadere, almeno con la mente, dalla dura realtà di questi giorni.

Le 10 serie tv da guardare assolutamente

Da Sex Education all’intramontabile Friends, ecco le 10 serie tv da guardare mentre sei costretto a casa, per l’emergenza Coronavirus.

1. Peaky Blinders

Tornati nei bassifondi di Birmingham dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, i fratelli Tommy e Arthur Shelby sono pronti ad affermarsi nel mondo della criminalità locale con le scommesse illegali e il mercato nero.

Disponibile su Netflix

2. Midnight Diner – Tokyo Storie

Serie ambientata in una tavola calda chiamata Meshiya a Tokyo. Il locale, aperto solo da mezzanotte alle sett, ha un menu fisso e striminzito, ma la politica dello Chef è quella di riuscire a fare qualsiasi piatto richiesto dai clienti.

Disponibile su Netflix

3. The English Game

Scritta dal creatore di Downton Abbey, sbarca su Netflix “The English Game”. Alla fine dell’800 due giocatori di classi sociali diverse affrontano crisi personali e professionali trasformando per sempre il calcio e l’Inghilterra stessa.

Disponibile su Netflix

4. The man in the High Castle

Basato sul premiato romanzo di Philip K. Dick e prodotto da Ridley Scott, The Man in the High Castel esplora la possibilità che gli Alleati avessero perso la Seconda Guerra Mondiali e il Giappone e la Germinai avessero governato gli Stati Uniti.

Disponibile su Prime Video

5. Sex Education

L’insicuro Otis sa tutto sul sesso, grazie alla madre terapeuta. Così la ribelle Maeve gli propone di fondare una clinica all’interno della scuola.

Disponibile su Netflix

6. Twin Peaks

Twin Peaks è una tranquilla località montana dello stato di Washington, poco distante dal Canada. Una mattina Pete Martell scopre il cadavere nudo di una ragazza avvolto in un telo di plastica. La notizia si sparge tra gli abitanti di Twin Peaks, causando incredulità e dolore.

Disponibile su Sky Tv e Now Tv

7. Stranger Things

La scomparsa di un ragazzino in una cittadina porta alla luce un mistero in cui si mescolano esperimenti segreti, spaventose forze soprannaturali e una strana bambina.

Disponibile su Netflix

8. La fantastica Signora Maisel

New York, 1958. Midge Maise vive come ha sempre sognato, fra marito, figli ed eleganti cene per lo Yom Kippur nella loro casa dell’Upper West Side. Ma d’un tratto è costretta a scoprire i suoi talenti, passando da casalinga ad attrice di cabaret, una bizzarria per tutti, ma non per lei.

Disponibile su Prime Video

9. Downton Abbey

La famiglia Crawley resiste da generazioni e il personale di servizio è un meccanismo ben oliato di correttezza. Ma per Downton si prepara un cambiamento ben più sconvolgente della luce elettrice e del telefono.

Disponibile su Prime Video

10. Friends

Le disavventure di sei ventenni in balìa delle insidie della vita lavorativa e amorosa sono al centro di questa sitcom di successo, sullo sfondo della Manhattan anni ‘90.

Disponibile su Netflix

