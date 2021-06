La citazione del giorno

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Una frase, Ti meriti un amore che ti voglia spettinata”, di Estefanía Mitre da dedicare a tutte le donne. Un invito ad amare sempre e comunque, senza limiti e conformismi imposti. Un invito a trovare un uomo che sappia amarti sempre e comunque, senza compromessi. Una frase tratta dalla poesia “Ti meriti un amore” che è uno dei più grandi capolavori che l’artista ha saputo donare all’umanità.

“Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire”. La frase dovrebbe insegnare che la vita va vissuta con amore. Non saper apprezzare la vita è il più grande peccato che si possa commettere. Bisogna avere il coraggio di amare e di godere delle piccole cose che tutti i giorni la vita sa regalarci.

Ti meriti un amore, una delle poesie più belle del xx secolo

Ti meriti un amore – Estefanía Mitre

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.