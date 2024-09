Una frase di Leonardo Sciascia sul rapporto insegnanti-alunni

La frase di Leonardo Sciascia tratta dal racconto “Cronache scolastiche” ci offre uno spunto di riflessione profondo e delicato sul rapporto che esiste tra maestri e alunni. In queste parole, Leonardo Sciascia coglie l’essenza di un legame complesso e sfuggente, quello tra insegnanti e studenti, che si costruisce giorno dopo giorno tra i banchi di scuola, ma che spesso rimane confinato all’interno delle mura scolastiche.

“Ma il nostro incontro di ogni giorno finisce col toccare un punto di fusione, provvisorio, tutto risolto dentro l’orario scolastico, ché fuori nemmeno salutano, quasi che finita la scuola io scompaia dalla loro vita con un colpo di spugna.”

Leonardo Sciascia e i suoi anni da maestro di provincia

Il “punto di fusione” a cui si riferisce Leonardo Sciascia rappresenta quel momento magico e fragile in cui insegnanti e alunni si incontrano davvero, in cui la lezione diventa più di un semplice trasferimento di conoscenze, trasformandosi in un autentico scambio umano.

Tuttavia, come evidenziato dallo scrittore, questo legame sembra dissolversi una volta che la campanella suona l’ultimo rintocco: i ragazzi escono dalle aule, tornano alla loro vita quotidiana e l’insegnante, che per ore ha avuto un ruolo centrale, svanisce dalla loro percezione, quasi fosse cancellato da un colpo di spugna.

Questo fenomeno è emblematico della natura temporanea e frammentata delle relazioni scolastiche. Gli insegnanti dedicano energie, passione e impegno per connettersi con gli studenti, per stimolare la loro curiosità e per guidarli nella scoperta del sapere. Eppure, al di fuori di quell’ambito regolato dagli orari scolastici, il loro ruolo spesso si riduce, se non addirittura si annulla.

Gli studenti, immersi nel loro mondo di amici, famiglie e altre attività, raramente portano con sé la presenza del maestro al di fuori della scuola. Questa dicotomia, tra l’intensità della relazione scolastica e la sua evanescenza fuori dalle mura dell’aula, può essere fonte di frustrazione per gli insegnanti che desiderano avere un impatto duraturo sulla vita dei loro alunni.

Mentre ci prepariamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, queste dinamiche tornano a farsi sentire con una certa intensità. Il ritorno a scuola non è solo un ritorno alle lezioni e ai compiti, ma anche al tessuto relazionale che si crea tra maestri e studenti. In ogni nuovo inizio, c’è l’opportunità di costruire nuovamente quei “punti di fusione” a cui Leonardo Sciascia fa riferimento.

Per i maestri, questo significa riprendere il filo di un discorso interrotto, cercare nuovi modi per entrare in sintonia con i ragazzi, capire le loro esigenze e le loro personalità che cambiano e maturano di anno in anno. È un’opportunità per i docenti di rinnovare il loro approccio, di sperimentare nuovi metodi didattici e di riflettere sull’importanza del loro ruolo non solo come trasmettitori di conoscenza, ma anche come figure di riferimento in un percorso di crescita più ampio.

Per gli alunni, invece, l’inizio dell’anno scolastico è un ritorno a un ambiente familiare, ma anche un ingresso in un mondo di nuove scoperte e sfide. L’insegnante, pur nella sua figura istituzionale, può diventare un alleato, un mentore, o semplicemente una presenza confortante nel mare di incertezze che caratterizza la crescita.

Tuttavia, per molti studenti, il legame con l’insegnante rimane strettamente legato al contesto scolastico e, come suggerisce Sciascia, una volta fuori da quel contesto, è come se la figura del maestro perdesse il suo significato, come se smettesse di esistere.

Questo, oltre la fattispecie del racconto di Leonardo Sciascia riflette una verità più ampia sulla natura delle relazioni umane, in particolare quelle strutturate da contesti specifici come la scuola. Le relazioni tra maestri e alunni sono intense, ma spesso limitate, e ciò riflette non solo le dinamiche del sistema scolastico, ma anche la realtà della vita moderna, in cui il tempo e lo spazio dedicato a certe interazioni sono strettamente regolati. Nonostante questa limitazione, l’influenza di un buon insegnante può estendersi ben oltre l’orario scolastico, lasciando tracce che, anche se non sempre riconosciute immediatamente, possono emergere nella memoria degli studenti anni dopo aver lasciato la scuola.

In conclusione, la riflessione di Leonardo Sciascia sulla transitorietà del rapporto tra insegnanti e studenti ci invita a considerare la bellezza e la fragilità di questi incontri quotidiani. Con l’inizio di un nuovo anno scolastico, c’è l’opportunità di creare nuovi “punti di fusione”, di lasciare un’impronta, anche se fugace, che possa accompagnare gli alunni ben oltre i confini dell’aula. Il valore di questi incontri sta nella loro capacità di accendere l’interesse, di suscitare la curiosità e di arricchire la vita dei giovani in modi che spesso vanno ben oltre l’orario scolastico e i confini tangibili della scuola.

© Riproduzione Riservata