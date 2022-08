“La lontananza, sai, è come il vento…” di Domenico Modugno

La citazione del giorno

La frase di oggi è tratta dal testo di una straordinaria canzone di Domenico Modugno, dal titolo “La lontananza”. Scritta nel gennaio del 1970 insieme all’attrice e paroliera Enrica Bonaccorti, la canzone di Modugno racconta come la lontananza degli innamorati possa rinvigorire i sentimenti, quanto spegnerli lentamente. Una metafora antica che torna in tutta la sua forza e non cessa di essere attuale.

La lontananza sai, è come il vento

Che fa dimenticare chi non s’ama

È già passato un anno ed è un incendio

Che mi brucia l’anima.

La lontananza è come il vento

«La lontananza esprime secondo me un grande sentimento d’amore, e possiede in sé una grande idea: il vento che spegne tutti i fuochi piccoli e accende quelli grandi». Sono queste le parole con cui lo stesso Domenico Modugno spiegava la metafora del vento per rappresentare la lontananza. Modugno raccontava poi la genesi del testo, nato da una lettera che il fidanzato della Bonaccorti le scrisse. «L’idea non è mia, ma io la afferrai al volo quando la Bonaccorti mi lesse una lettera che le aveva scritto il suo ragazzo: la sviluppai e nacque la canzone».

La separazione

La storia che canta Modugno ne “La lontananza” inizia con la separazione forzata dei due innamorati. Una separazione improvvisa, inaspettata, dettata dal suono di una sirena che corre lontana e lascia presagire qualcosa di funesto. Il racconto della separazione oggi ci commuove, riportando alla mente l’istante in cui il lockdown è calato sul nostro paese e abbiamo dovuto separarci dai nostri cari e, in molti casi, anche dai nostri amati.

Mi ricordo che il nostro discorso

Fu interrotto da una sirena

Che correva lontana, chissà dove?

Io ebbi paura perché sempre

Quando sento questo suono

Penso a qualcosa di grave

La paura del distacco

Ma in quella separazione ancora non c’è la consapevolezza del distacco. I due innamorati non si rendono conto che il distacco provocherà una ferita difficile da rimarginare, che la lontananza determinerà un cambiamento radicale nella loro esistenza. Quell’ultimo abbraccio è così destinato a rimanere sospeso nel tempo, ultimo atto fisico di un amore giovane e vigoroso.

E non mi rendevo conto, che per me e per te

Non poteva accadere nulla di più grave

Del nostro lasciarci

Allora, come ora

Ci guardavamo

Avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece

Con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada

La metafora del vento

Ed è qui che l’io, davanti allo sguardo triste della sua innamorata, la consola attraverso l’immagine senza tempo di un vento che soffia. Un vento che spegne i piccoli focolai, ma che alimenta i grandi roghi. Una rappresentazione perfetta degli effetti che la lontananza ha sull’amore e sulla passione, che, come un vento, spazza via coloro che non abbiamo amato per davvero. Mentre rinvigorisce il sentimento nei confronti di coloro che amiamo.

Ti ho baciata come sempre

E ti ho detto dolcemente

La lontananza sai, è come il vento

Spegne i fuochi piccoli

Ma accende quelli grandi, quelli grandi

La lontananza sai, è come il vento

Che fa dimenticare chi non s’ama

È già passato un anno ed è un incendio

Che mi brucia l’anima

Io che credevo d’essere il più forte

Mi sono illuso di dimenticare

E invece sono qui a ricordare

A ricordare te

La lontananza sai è come il vento

Che fa dimenticare chi non s’ama

È già passato un anno ed è un incendio

Che brucia l’anima

Adesso che è passato tanto tempo

Darei la vita per averti accanto

Per rivederti almeno un solo istante

Per dirti “perdonami”

Non ho capito niente del tuo bene

Ed ho gettato via inutilmente

L’unica cosa vera della mia vita

L’amore tuo per me

Ciao amore

Ciao non piangere

Vedrai che tornerò

Te lo prometto, ritornerò

Te lo giuro amore, ritornerò

Perché ti amo

Ti amo

Ritornerò

Ciao amore

Ciao

Ti amo

Io che credevo d’essere il più forte

Mi sono illuso di dimenticare

E invece sono qui a ricordare

A ricordare te

La lontananza sai è come il vento

Che fa dimenticare chi