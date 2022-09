L’importanza del cambiamento secondo Alberto Moravia

La frase del giorno

Il 26 settembre 1990 moriva un grandissimo scrittore, giornalista, sceneggiatore e saggista italiano: Alberto Moravia. È uno dei più importanti romanzieri italiani del XX secolo. Collaborò con giornali come La stampa, Il Corriere della sera e L’Espresso. Tra i suoi libri più noti e tradotti in tutto il mondo Gli indifferenti, La ciociara, La romana. Inoltre è stato compagno di vita di Elsa Morante. Per ricordarlo ecco un suo celebre aforisma.

Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia

Gli indifferenti

Quando Alberto Moravia cominciò a scrivere questo capolavoro, nel 1925, non aveva ancora compiuto diciott’anni. Intorno a lui l’ltalia, alla quale Mussolini aveva imposto la dittatura, stava dimenticando lo scoppio d’indignazione e di ribellione suscitato nel 1924 dal delitto Matteotti e scivolava verso il consenso e i plebisciti per il fascismo. Il giovane Moravia non si interessava di politica, ma il ritratto che fece di un ventenne di allora coinvolto nello sfacelo di una famiglia borghese e dell’intero Paese doveva restare memorabile. Il fascismo eleva l’insidia moderna dell’indifferenza a condizione esistenziale assoluta.

Moravia e l’importanza del cambiamento

Bisogna essere pronti a cambiare quando la vita ci pone davanti a quello che non ci piace più. Dobbiamo essere pronti a cambiare quando ciò che abbiamo intorno, ci fa sentire sbagliati. E’ da noi che deve partire il tutto. La ruota del rinnovamento morale e mentale, parte quando siamo noi i propulsori del cambiamento. Il messaggio di Moravia, contenuto in un’opera critica nei confronti della borghesia, ci sprona a ‘’restaurare’’ la nostra vita, la nostra quotidianità, quando i nostri limiti si fanno labili. Questa è l’unica soluzione all’insoddisfazione, alla frustrazione.

I pezzi si smontano e si rimettono insieme, come se dovessimo ricominciare daccapo, con i termini, ormai, dettati da noi.