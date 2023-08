Elsa Morante, “Una speranza, a volte, indebolisce le coscienze..”

Iniziamo la giornata di oggi con la frase di Elsa Morante, di cui oggi ricorre l’anniversario di nascita. La celebre scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana nasceva il 18 agosto 1912 a Roma. Sua la frase:

Una speranza, a volte, indebolisce le coscienze, come un vizio

Elsa Morante, i 5 libri più famosi della scrittrice italiana Il mondo delle lettere oggi ricorda una delle più grandi scrittrici italiane del dopoguerra, Elsa Morante. Ecco i suoi libri più famosi

Elsa Morante, la vita

Fra le più grandi scrittrici del Novecento, Elsa Morante iniziò giovanissima a scrivere filastrocche e favole per bambini. Ma anche poesie e racconti brevi, che a partire dal 1933, furono via via pubblicati su varie riviste di diversa natura. Per il tramite di Natalia Ginzburg, Elsa Morante pubblicò il suo primo romanzo, Menzogna e sortilegio, presso Einaudi nel 1948.

Grazie al sostegno del critico Giacomo Debenedetti, quello stesso anno il libro vinse il Premio Viareggio, condividendolo con Aldo Palazzeschi. Prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo, romanzo in cui l’assenza della madre è un tema centrale, Elsa è stata autrice del romanzo La storia, che figura nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro.

La storia d’amore

Legata sentimentalmente allo scrittore Alberto Moravia, in una storia d’amore tra le più travagliate e romanzate di sempre, si lega in matrimonio con lui nel 1941. Elsa è stata anche una grande amica del poeta Pier Paolo Pasolini.

© Riproduzione Riservata