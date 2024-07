Una frase di Giorgio Faletti sul valore dell’imperfezione

Dieci anni fa, il 4 luglio 2014, se ne andava a 63 anni Giorgio Faletti, un personaggio poliedrico e ricco di sfumature. Nato il 25 novembre 1950 ad Asti, Faletti è stato un artista eclettico, capace di lasciare un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, della letteratura e del cinema.

Tutti noi probabilmente ricordiamo un suo libro o un suo film, ci siamo emozionati dopo aver letto una sua frase o dopo averlo visto recitare al cinema o a teatro.

Oggi, nell’anniversario della sua morte vogliamo ricordarlo con una sua frase che ricorda a noi la transitorietà della vita e l’unicità della bellezza, o meglio, la bellezza dell’unicità:

“Non ho mai sopportato la sufficienza dei fiori finti, che restano belli per sempre e proprio per questo non sono belli mai.”

La bellezza dell’imperfezione

Questa frase di Giorgio Faletti ci invita a riflettere sulla bellezza autentica delle cose che, per la loro natura effimera, sono destinate a cambiare, a sfiorire, e infine a scomparire. La frase incarna una critica profonda verso l’ossessione per la perfezione immutabile e ci porta a celebrare la bellezza dell’impermanenza e dell’imperfezione, che è al cuore della vera esperienza umana.

I fiori finti rappresentano un simbolo perfetto della nostra tendenza a cercare la perfezione a tutti i costi. Non appassiscono, non perdono mai il loro colore e non richiedono alcuna cura. Sembrano offrire una bellezza eterna e inalterabile. Tuttavia, proprio questa immutabilità li rende in realtà privi di vita, di autenticità, di emozione.

La loro perfezione sterile li priva di significato e li distacca dalla realtà vissuta. Non raccontano una storia, non evocano un momento particolare, non trasmettono la fragranza della vita vissuta. Sono solo copie vuote, senza l’anima che rende un fiore vero speciale e unico.

Giorgio Faletti e la bellezza della vita

La vera bellezza risiede nella transitorietà e nell’imperfezione della vita. I fiori veri, al contrario dei loro imitatori di plastica, ci insegnano l’importanza del cambiamento e della crescita. Essi germogliano, fioriscono in un’esplosione di colori e profumi, e poi inevitabilmente appassiscono. Questo ciclo naturale è un riflesso della nostra stessa esistenza: la bellezza non risiede nella permanenza, ma nella capacità di vivere pienamente ogni momento, accettando il cambiamento come parte integrante della vita.

I fiori veri, scrive Giorgio, con le loro imperfezioni, i petali strappati e i colori che svaniscono, ci mostrano che la bellezza è qualcosa che si evolve e si trasforma. Ogni fase della loro vita ha una bellezza unica e irripetibile. È proprio la consapevolezza che questa bellezza è temporanea che ci porta ad apprezzarla di più, a fermarci un momento per ammirare un fiore prima che sfiorisca.

Giorgio Faletti spesso nelle sue opere ci fa notare che la nostra società è spesso ossessionata dall’idea di perfezione e di bellezza immutabile. Siamo costantemente bombardati da immagini di corpi perfetti, case perfette, vite perfette, che sembrano non cambiare mai e non invecchiare mai. Ma questa ricerca della perfezione può portarci a una vita vuota e insoddisfacente. Come i fiori finti, queste immagini di perfezione mancano di autenticità, di profondità, di verità.

Inseguire la perfezione può anche portarci a nascondere le nostre vere emozioni, i nostri difetti, le nostre vulnerabilità. Cerchiamo di presentare una versione idealizzata di noi stessi, una maschera perfetta che non riflette chi siamo veramente. Ma in questo processo, rischiamo di perdere la nostra autenticità, la nostra unicità, e di vivere una vita che non è la nostra.

In un mondo che ci spinge a cercare la perfezione a tutti i costi, Giorgio Faletti ci ricorda che la vera bellezza risiede nell’autenticità. Le nostre imperfezioni, le nostre cicatrici, le nostre debolezze sono ciò che ci rendono unici e speciali. Abbracciare la nostra vera essenza, con tutti i suoi alti e bassi, ci permette di vivere una vita più autentica e significativa.

I fiori veri, con la loro bellezza effimera e mutevole, ci insegnano che la vita è un viaggio fatto di momenti preziosi, di cambiamenti, di crescita. Ogni fase della nostra vita, con le sue sfide e le sue gioie, ha una bellezza unica che merita di essere vissuta pienamente.

In conclusione, Giorgio Faletti ci invoglia a non scordare mai la bellezza autentica non risiede nella perfezione immutabile, ma nelle imperfezioni che ci rendono unici e veri. Come i fiori veri che fioriscono e appassiscono, la nostra bellezza risiede nella nostra capacità di vivere pienamente ogni momento, accettando il cambiamento come parte integrante della nostra esistenza. Solo abbracciando le nostre imperfezioni possiamo vivere una vita autentica e significativa, lontana dalle false promesse di una perfezione irraggiungibile.

Giorgio Faletti

Nato ad Asti nel 1950 e deceduto a Torino nel 2014, è stato un rinomato cantante, attore e scrittore italiano. Ha avviato la sua carriera lavorando a lungo nei locali di cabaret di Milano, per poi fare il salto in televisione a metà degli anni Ottanta, partecipando a programmi di successo come Drive In ed Emilio. Parallelamente, ha anche scritto canzoni per artisti di grande fama come Angelo Branduardi, Mina e Fiordaliso. Nel 1994, ha gareggiato al Festival di Sanremo, ottenendo il secondo posto.

Nel 2002, ha pubblicato il suo primo libro, Io uccido, seguito da altre opere come Niente di vero tranne gli occhi (2004), Fuori da un evidente destino (2006), Pochi inutili nascondigli (2008), Io sono Dio (2009), Appunti di un venditore di donne (2010) e Tre atti e due tempi (2011), che hanno consolidato la sua reputazione di autore di gialli e noir. Nel 2012, ha esplorato temi autobiografici con Da quando a ora, un libro accompagnato da due CD musicali, uno dei quali contenente brani inediti.

