Giorgio Faletti, le frasi e gli aforismi più belli

Le frasi di Giorgio Faletti

Il 25 novembre 1950 nasceva ad Asti Giorgio Faletti. In pochi avrebbero scommesso che il Vito Catozzo di Drive In sarebbe diventato uno dei più grandi geni della letteratura italiana contemporanea. Giorgio Faletti è stato uno scrittore fine e profondo, in grado di saper tirare fuori attraverso i suoi libri il profondo che la vita contiene in sé.

Nel 1994 pubblico il suo primo libro intitolato Porco il mondo che ciò sotto i piedi, edito da Zelig, nel quale si narrano le gesta proprio di Vito Catozzo. Nel 2004 uscì il secondo romanzo, Niente di vero tranne gli occhi, con oltre 4 milioni di copie vendute. Jeffery Deaver, uno tra gli autori di thriller di maggior successo, dichiarò “uno come Faletti dalle mie parti si definisce larger than life, uno che diventerà leggenda”.

Giorgio Faletti è riuscito a diventare un grade autore di libri diventati bestseller in pochissimo tempo.

Uomo poliedrico e dotato di grande versatilità, Giorgio Faletti ha attraversato con successo ed eccellenza il mondo della televisione, dello spettacolo, della musica e della letteratura italiana. Giorgio Faletti è scomparso prematuramente il 4 luglio 2014, ma i suoi libri e le sue citazioni continuano a dirci tanto e parlare per lui.

Giorgio Faletti, i libri che lo hanno reso famoso Giorgio Faletti ha scritto romanzi che sono stati amati dal grande pubblico. Ecco i suoi romanzi che lo hanno reso famoso

Giorgio Faletti, ecco alcune delle frasi più belle

.“Si prova piacere per il successo di un’altra persona solo quando la si ama.”

“Questa è la vera pazzia, la capacità di nutrirsi di sé stessa per generare solo e sempre altra pazzia.”

“Quando vivi cercando di rompere il culo al mondo, è inevitabile che prima o poi il mondo rompa il culo a te.”

“Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo.”

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.

“Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore.”

“È tipico delle persone piccole a cui viene dato un piccolo potere. Forti con i deboli, deboli con i forti.”

“Conosci la storia del sognatore, del pazzo, e dello psichiatra? Il sognatore costruisce castelli in aria, il pazzo ci abita e lo psichiatra riscuote l’affitto.”

.“Appoggiò la testa alla sua spalla e rimase a odorare e adorare quel piccolo miracolo rappresentato dalla propria pelle contro quella di lui. Le piaceva immaginare che qualcuno, forse una alchimista geniale e ruffiano, avesse fabbricato di proposito le loro epidermidi con elementi fatti apposta per funzionare l’uno da richiamo per l’altro.”

“Siete solo nebbia sottile, quel tratto di nulla fra il bene e il male.”

.“Non c’era niente in quello che aveva vissuto che valesse la pena di essere conservato, nemmeno la memoria.”

“Io non ho sogni ho solo desideri perché i sogni sono un lusso che non mi sono mai potuta permettere.”

.“Qualcuno ha posto gli esseri umani davanti al dubbio fra essere e non essere, qulcun altro davanti alla scelta fra essere e avere.”

Ma il coraggio era anche quello. Era la consapevolezza che l’insuccesso fosse comunque il frutto di un tentativo. Che talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai.

“L’amore è così difficile da trovare e così facile da perdere.”

“Tutti siamo chiusi in una prigione. La mia me la sono costruita da solo, ma non per questo è più facile uscirne.”

.“Il vento si nutre di polvere e cespugli rotolati e dell’orgoglio di impronte cancellate e nuvole disperse.”

“La fortuna, la fiducia, l’amore: tutta roba cieca. Poi, quando si è costretti ad aprire gli occhi, ci si accorge di come in realtà va il mondo.“

“C’è stato un periodo in cui tutto pareva immobile nella sua perfezione, come se il tempo non fosse in movimento ma fissato sulla cartolina di un’estate felice.”

“Il tempo è un naufragio e solo quello che vale davvero torna a galla.”

“Andare a caccia di ricordi non è mai un bell’affare. Qualunque cosa trovi sulla tua strada rimane in ogni caso un nulla di fatto. Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti non li puoi uccidere.”

“È incredibile come certa gente si arrenda subito. Non sono perdenti, sono quelli che non ci provano nemmeno. E questo li rende protagonisti di qualcosa che è molto peggio di qualunque sconfitta.”

“Gli avrebbe solo concesso di distruggere dei sogni che non pensava di avere più la capacità di costruire.”

“La luna è di tutti e ognuno di noi ha il diritto di ululare.”

