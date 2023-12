Auguri di Natale, le citazioni letterarie per i biglietti natalizi

Share on Email

Tra regali, cenoni e addobbi impeccabili, A Natale non possono mancare i cari vecchi biglietti natalizi scritti a mano. Ecco a voi le citazioni letterarie per fare dei classici auguri di Natale

E’ di nuovo Natale: tra regali, cenoni e addobbi impeccabili, non possono mancare i cari vecchi biglietti di auguri.

Perché si, anche se la tecnologia ci permette di accorciare le distanze salvandoci in tempo record con i messaggi istantanei dell’ultimo minuto, a questi preferiamo i colorati biglietti cartacei contenenti frasi per gli auguri di Natale.

Perché fare i classici biglietti natalizi

In un mondo sempre più digitale, si rischia di dimenticare il piacere e il romanticismo a cui rimanda la scrittura a mano.

Ecco perché, in occasione del 25 dicembre, sarebbe una buona cosa dedicare ai propri cari un classico biglietto di auguri di Natale con un pensiero personale accompagnato da una citazione letteraria che possa valorizzare ancor di più il proprio messaggio alla persona cara.

Inoltre, i benefici della scrittura manuale sono molteplici: “Nel momento in cui io controllo il mio movimento – racconta la calligrafa e docente Alessandra Barocco – produco determinati procedimenti all’interno del mio cervello che aiutano notevolmente a memorizzare il contenuto che sto scrivendo e a strutturarlo meglio. Tendenzialmente, l’ordine grafico corrisponde a un ordine mentale”.

Le citazioni letterarie per fare gli auguri di Natale

Dopo le frasi celebri per i migliori auguri, vi proponiamo altre frasi di auguri di buon Natale tratti dalla letteratura; un omaggio d’autore per dedicare ai vostri amici e parenti un sereno Natale.

Per chiunque teme il viaggio di ritorno a casa per le vacanze di Natale:

“Una cosa bella di Natale è che è obbligatorio, come un temporale e lo affrontiamo tutti insieme.”

Exiles, di Garrison Keillor

È strano che la maggior parte delle celebrazioni natalizie includino molte cose che preferiremmo non fare e Keillor, come al solito, offre la citazione perfetta e confortante.

*******

La frase d’obbligo per gli amanti dei Harry Potter:

“Non si hanno mai abbastanza calzini. Un altro Natale è arrivato e finito e non ho avuto un singolo paio. La gente insisterà nel darmi dei libri. “

Harry Potter e la Pietra Filosofale, di J.K. Rowling

*******

Auguri di Natale formali:

“Spero sinceramente che il tuo Natale possa abbondare nelle gaiezze che in genere questa stagione porta, e che i tuoi fratelli saranno così numerosi da evitare che tu senta la perdita dei tre di cui ti priveremo”

Ogoglio e pregiudizio, di Jane Austen

Una citazione che può essere usata in due modi: in modo ironico o l’esatto contrario su quelli che prendono le vacanza e se stessi troppo seriamente.

*******

Tanti auguri di buon Natale per i tradizionalisti:

“Venne senza nastri. È arrivato senza pacchi, scatole o borse. Poi il Grinch pensò a qualcosa che non aveva mai pensato prima. E se il Natale, pensò, non venisse da un negozio? Che cosa succede se il Natale, allora, significa forse qualcosa in più? “

Come il Grinch Stole Christmas, di Dr. Seuss

Il Dr. Seuss ha fornito a generazioni di persone citazioni innocenti e infantili per tutte le occasioni, e questa è la citazione divertente e perfetta per i tuoi amici e parenti che considerano il Natale un affare serio.

*******

Auguri di un sereno Natale per coloro che soffrono di depressione durante le vacanze:

“Mi sono sentito oppresso, annoiato e deluso, come faccio sempre il giorno dopo Natale.”

The Bell Jar, di Sylvia Plath

Contrariamente alla credenza popolare, le persone che trovano il Natale intollerabilmente allegro e deprimente non hanno bisogno di essere rallegrati, hanno solo bisogno di essere capiti

*******

Una frase d’autore per degli auguri sinceri:

“Ho sentito le campane il giorno di Natale / I loro vecchi canti familiari suonano / E selvaggio e dolce, le parole ripetono / Di pace sulla terra, di buona volontà per gli uomini.”

Christmas Bells, di Henry Wadsworth Longfellow

Se non state cercando di rilasciare dichiarazioni, lenire qualcuno o commentare ironicamente alcuni aspetti del periodo natalizio, questa citazione di Longfellow è sincera, bella e perfetta.

© Riproduzione Riservata