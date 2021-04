Le 10 frasi romantiche e motivazionali più sottolineate nei libri

Giornata mondiale del Libro

Durante la lettura un libro troviamo delle frasi, degli estratti dell’opera che rimangono impressi nella nostra mente. Molti lettori sono soliti evidenziare certi passaggi: lo stesso avviene anche per gli ebook. In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, Amazon propone una classifica delle frasi più evidenziate dai lettori italiani negli ebook maggiormente in tendenza durante l’ultimo anno.

Le frasi motivazionali più sottolineate

In un anno di cambiamenti importanti, forza, autocontrollo e resilienza sono diventate le parole chiave per non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. A confermarlo, il successo dell’automotivazione come tema di lettura: dallo psicologo e scrittore Daniel Goleman, allo psicoterapeuta australiano Harris Russ, diversi sono i libri che hanno indotto ad approfondire la propria interiorità, scegliendo autoconsapevolezza ed empatia come rimedi all’incertezza. Dialogare con le proprie emozioni e conoscersi a fondo significa riscattarsi, prendere un impegno con sé stessi, e i libri possono offrire un valido supporto in questo intenso percorso di crescita personale. Queste alcune delle frasi scelte dai lettori:

Intelligenza emotiva, un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, nonché la capacità di automotivarsi.

Ogni cambiamento è duro all’inizio, incasinato nel mezzo e glorioso alla fine.

Piccole abitudini per grandi cambiamenti: Trasforma la tua vita un piccolo passo per volta – James Clear

Decidere che tipo di persona si vuole essere. Dimostrarlo a se stessi con piccole vittorie.

Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati – Luca Mazzucchelli

Essere efficace, al contrario, significa essere concentrato sull’obiettivo da centrare e non lasciare distogliere la mia attenzione dall’azione che sto conducendo.

La trappola della felicità. Come smettere di tormentarsi e iniziare a vivere – Harris Russ

Sviluppa il coraggio per risolvere quei problemi che possono essere risolti, la serenità per accettare quelli che non possono esserlo e la saggezza per distinguere gli uni dagli altri.

Le frasi sentimentali più sottolineate

Il secondo tema più evidenziato negli ebook è quello dei sentimenti: sa viaggiare da un capo all’altro del mondo in un soffio, parla tutte le lingue e accomuna le generazioni più distanti, non conosce etnia o genere. Dalla trilogia di Mr. Blue Eyes di Queen, S. J, a La donna dal kimono bianco di Ana Johns, a Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling, si scopre l’amore come mantra personale, quello perso e poi ritrovato. A volte, un libro sa raccontare le diverse forme di questo sentimento potente e spericolato, per ricordare ad ogni lettore che, anche nei momenti più confusi, l’amore è la bussola interiore che riconduce verso casa.

Non puoi obbligare il tuo cuore a smettere di amare qualcuno, è inutile sforzarsi di trovare a tutti i costi un modo per dimenticare. L’amore è una forza indescrivibile, più forte di qualsiasi altra cosa al mondo. É ciò che ci fa essere quelli che siamo. Nel bene e nel male.

La donna dal kimono bianco – Ana Johns

Una vita piena d’amore è felice. Una vita per l’amore è insensata. Una vita fatta di “se solo…” è insopportabile.

Imparate a dare assenza a chi non ha capito l’importanza della vostra presenza.

Ricorda: non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere.

A tutti quelli che hanno difficoltà a trovare un equilibrio tra ciò che dovrebbero essere e ciò che vogliono essere… Abbiamo solo una vita. Viviamola.