Torna a Trieste il festival internazionale di fotografia urbana

La mostra

Torna per l’ottava edizione Trieste Photo Days, il festival internazionale di fotografia urbana che si terrà in un circuito di sedi espositive all’interno della città. Il progetto era già partito ad agosto con una serie di eventi in anteprima svolti fuori dal capoluogo (Photo Days Tour) con mostre a Parenzo (Croazia), Roma, San Daniele del Friuli, Cormòns, Sacile e al Trieste Airport. La parte principale del festival si terrà fino al 1 novembre con un fitto weekend di eventi e due workshop fotografici: uno a quattro mani sulla moda con Alexandra Sophie e Enrico Scaglia, l’altro con Giorgio Galimberti: “Volti, Luci, Ombre di Trieste”.

Trieste Photo Days

La rassegna vedrà tra gli ospiti autori di livello internazionale come Paolo Pellegrin, Francesco Cito e, in collegamento live Bruce Gilden, icona vivente della street photography e presidente della giuria di URBAN Photo Awards 2021. Numerose le mostre in programma. Spazio come sempre anche alle iniziative nate nell’ambito del festival che coinvolgono fotografi dai cinque continenti. Verranno presentati i volumi fotografici dedicati a Dante 2021. Un tributo fotografico curato dal professor Angelo Floramo; il grande volume collettivo Tales of the Unwritten che coinvolge anche produzioni dei più conosciuti collettivi internazionali di street photography: BULB Photos, iN-PUBLiC, Observe Collective, Un-posed, VoidTokyo, Women Street Photographers.

Le mostre

alla Biblioteca statale Stelio Crise, in Sala Xenia (sede principale del Festival) e al Civico Museo Sartorio con la mostra-premio dei quattro progetti di URBAN. Alla Biblioteca statale Stelio Crise sarà inoltre allestita la grande mostra, con presentazione del libro, Tales of the Unwritten dedicata ai grandi collettivi internazionali di street photography e agli autori coinvolti nel progetto. Il Civico Museo d’Arte Orientale ospiterà un’imperdibile mostra personale di Graziano Perotti, Sri Lanka Stories. Alla Sala Fittke la mostra Trieste Photo Young. All’Accademia Scaglia la mostra personale Spaces di Alexandra Sophie e la mostra Mythography con una sezione dedicata al grande Francesco Cito, ospite d’onore del progetto.