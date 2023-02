Sony World Photography Awards 2023, i finalisti

Share on Email

La World Photography Organisation ha annunciato i finalisti e i fotografi finalisti del concorso Professional per i Sony World Photography Awards 2023. Giunto alla sua 16a edizione, il concorso Professional Awards premia una serie eccezionale di lavori sia per l’abilità tecnica che per l’approccio originale alla narrativa.

Il vincitore di Photographer of the Year 2023 viene scelto tra i finalisti professionisti e verrà annunciato il 13 aprile. Una selezione di immagini dei finalisti e dei fotografi selezionati sarà esposta nell’ambito dei Sony World Photography Awards alla Somerset House dal 14 aprile al 1° maggio 2023.

Oltre 415.000 immagini provenienti da oltre 200 paesi e territori sono state inviate ai Sony World Photography Awards 2023 e oltre 180.000 sono state iscritte al concorso Professional, il numero più alto mai registrato.

La giuria del Sony World Photography Awards 2023

Il lavoro dei fotografi finalisti e finalisti del concorso Professional è stato giudicato da: Mariama Attah, Head of Exhibitions presso Open Eye Gallery, Liverpool, Regno Unito; Tandazani Dhlakama, Assistant Curator presso Zeitz MOCAA, Città del Capo, Sudafrica; Elisa Medde, Editor in Chief, FOAM Magazine, Paesi Bassi; Ioana Mello, curatrice indipendente e photo editor; Membro Direttore, FotoRio, Brasile; Sujong Song, Senior Curator, Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea (MMCA), Repubblica di Corea; e Mike Trow, curatore indipendente, photo editor e presidente della giuria.

Fotografia ed esperienze di vita

Commentando a nome della giuria, il presidente della giuria, Mike Trow, ha affermato: “Trovare punti di vista fotografici originali e diversi è impegnativo, ma sempre più gratificante poiché i fotografi abbracciano le tendenze visive globali e allo stesso tempo esplorano la propria cultura e storia. Nel 2023 abbiamo messo a punto un’altra entusiasmante e stimolante serie di vincitori del concorso provenienti da tutto il mondo e che coprono una tale gamma di narrazioni… dalle interpretazioni audaci dell’architettura al potenziamento del lavoro documentaristico, alla ritrattistica audace e al lavoro creativo bello e sincero. Tutte le categorie hanno sollevato un’ampia gamma di opinioni da membri della giuria esperti e rispettati. Hanno coperto le discussioni profonde e in corso sulla verità narrativa e l’agire nell’arte, nonché punti di vista ambientali, politici e sociali più ampi. Spero che coloro che vedranno il lavoro possano avere un’idea del motivo per cui abbiamo scelto ciò che abbiamo scelto e possano vedere come la fotografia parla a tutte le nostre personali esperienze di vita.”

I vincitori assoluti del concorso Student, Youth, Open e Professional dei Sony World Photography Awards 2023 saranno annunciati il 13 aprile 2023 e saranno esposti nell’ambito della mostra alla Somerset House, Londra, dal 14 aprile al 1 maggio 2023.