Magnum sul set, la mostra che celebra i divi di Hollywood

La fine dell’estate si arricchisce di un evento culturale di grande rilevanza per tutti gli appassionati di cinema e fotografia: la mostra “Magnum sul set. Lo sguardo dei grandi fotografi sui divi di Hollywood” è pronta ad affascinare i visitatori con un’esposizione unica che mette in luce l’incontro tra due mondi artistici straordinari, quello della fotografia e quello del cinema.

Con 116 fotografie, 18 grandi fotografi e 12 set dei più celebri film hollywoodiani, questa mostra si annuncia come l’evento espositivo più atteso di Pordenone, offrendo una retrospettiva approfondita e coinvolgente sul “dietro le quinte” di alcune delle più iconiche pellicole della storia del cinema.

La mostra rappresenta una celebrazione dell’intenso legame che unisce fotografia e cinema.

La mostra sarà visitabile dal 15 settembre all’8 dicembre 2024, dando ampio spazio agli appassionati di cinema e fotografia di godere di questa straordinaria esperienza espositiva che attraversa decenni di storia cinematografica.

Magnum sul set

La mostra

La storica collaborazione tra Magnum Photos e il mondo del cinema è il cuore pulsante di questa mostra. L’agenzia Magnum, fondata nel 1947 da fotografi del calibro di Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la fotografia documentaria, e il suo legame con il cinema si è sviluppato nel tempo grazie alla sensibilità e alla visione unica dei suoi fotografi.

La mostra offre ritratti e scene immortalate sui set di film storici, dove lo sguardo attento e artistico dei fotografi ha saputo cogliere momenti indimenticabili e spontanei. Tra questi, spiccano immagini di Charlie Chaplin sul set di “Luci della ribalta”, fotografato da Eugene Smith, e scatti iconici di Billy Wilder e Marilyn Monroe in “Quando la moglie è in vacanza”, realizzati da Elliott Erwitt.

Non mancano neanche le celeberrime immagini di James Dean in “Gioventù bruciata”, firmate da Dennis Stock, e le grandi dive di Hollywood come Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn, immortalate da Burt Glinn sul set di “Improvvisamente, l’estate scorsa”.

Altri esempi di straordinaria bellezza visiva includono il cast di “The Misfits – Gli Spostati”, uno degli ultimi film con Marilyn Monroe e Clark Gable, immortalato da diversi fotografi Magnum. Ogni immagine racconta una storia, catturando l’essenza delle star e l’atmosfera vibrante dei set cinematografici, luoghi dove l’immaginazione prende vita.

Si tratta di un omaggio al lavoro dietro le quinte dei grandi fotografi della Magnum Photos, che hanno saputo catturare momenti irripetibili durante la realizzazione di leggendari film hollywoodiani.

Il pubblico potrà immergersi in un affascinante percorso che attraversa alcune delle più celebri pellicole del cinema mondiale, come “Improvvisamente l’estate scorsa” (1959), “Zabriskie Point” (1970) e “Morte di un commesso viaggiatore” (1975), per citarne solo alcune.

Curata da Alessandra Mauro di Contrasto, questa edizione della mostra si concentra su 12 reportage dettagliati che esplorano i retroscena di altrettante pellicole iconiche, offrendone una narrazione visiva e storica completa.

Ogni sezione dell’esposizione è accompagnata da pannelli informativi che raccontano la storia del film, il suo impatto culturale e le curiosità inedite legate alle riprese. Questo approccio permette ai visitatori di comprendere appieno il contesto in cui sono state scattate le fotografie, arricchendo l’esperienza di visita con informazioni utili e stimolanti.

Viaggio nelle emozioni del cinema

La curatrice Alessandra Mauro ha sottolineato come la mostra non sia una semplice esposizione di immagini, ma un vero e proprio viaggio nelle emozioni e nelle sorprese che solo un set cinematografico può offrire. “Come diceva Elliott Erwitt – ricorda Mauro – ‘quel che la vita ha di meraviglioso sono le sorprese. Non vedo perché dimenticarsene quando si fa un film’. Questo è lo spirito che permea la mostra, dove ogni scatto rappresenta una sorpresa, un momento di vita congelato per sempre nel tempo”.

La mostra “Magnum sul set. Lo sguardo dei grandi fotografi sui divi di Hollywood” rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il fascino del cinema attraverso l’obiettivo di alcuni dei più grandi fotografi del XX secolo. Con un’ampia selezione di immagini iconiche e materiali d’archivio, l’esposizione promette di essere un’esperienza immersiva e stimolante, capace di trasportare i visitatori nel cuore pulsante di Hollywood.

Pordenone si conferma ancora una volta come palcoscenico culturale di primo piano, capace di ospitare eventi di grande respiro internazionale, e questa mostra ne è la conferma. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema, la fotografia e la storia visiva che ha contribuito a definire il nostro immaginario collettivo.

