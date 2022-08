“Grenze Arsenali Fotografici”, al via la V edizione del festival

A partire dal 1 settembre, la città di Verona ospiterà “Grenze Arsenali Fotografici“, il festival fotografico che torna con la V edizione, dedicata ad un tema quanto mai attuale: il Fake. Dal 1 al 26 settembre, il Bastione delle Maddalene e diverse altre sedi decentrate della città scaligera faranno da sfondo alla fotografia contemporanea, con letture ed ospiti provenienti da tutto il mondo.

Come anticipato poco prima, sarà il Fake il tema protagonista della quinta edizione del Festival “Grenze Arsenali Fotografici”. Identica alle scorse edizioni la formula che propone nel suo cartellone incontri con gli autori, workshop, seminari e convegni rivolti ad addetti ai lavori e al grande pubblico. Quanto mai attuale il tema che indaga il rapporto tra vero e falso e il ruolo di quest’ultimo come dubbio metodico nelle presunte verità rivelate.

“Grenze Arsenali Fotografici” rinnova anche quest’anno la sua vocazione all’internazionalità con ospiti provenienti dal Sudafrica, dall’Austria, dalla Serbia, dal Giappone e dalla Catalogna accanto naturalmente alla sperimentazione linguistica e alla ricerca italiana.

Il Festival ha il patrocinio dell’Università Iusve, del Comune di Verona, del festival Pànoramic, del BPM di Belgrado, dell’Istituto Italiano di Cultura Austriaca, di Magazzini Fotografici di Napoli e del Centro Luigi Di Sarro di Roma.

L’idea di creare un festival fotografico così articolato, dalla vocazione internazionale e dal respiro tanto ampio, nasce dal desiderio di mettere la città di Verona al centro di un nuovo confronto, un dialogo in cui la fotografia possa essere indagata e osservata da vicino. Sul sito web del Festival, leggiamo infatti:

“Grenze nasce come sperimentazione zero per riportare a Verona un’occasione pubblica di confronto, studio e analisi sui modi in cui in fotografia declina la distanza tra vedere, guardare, osservare e meravigliarsi. Sotto lo stesso cielo ma con orizzonti diversi”.