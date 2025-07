10 frasi di Jean de La Fontaine per imparare a vivere meglio

Jean de La Fontaine (1621-1695) è stato molto più di un autore di favole per bambini. Con il suo stile elegante e ironico, la sua capacità di osservare il mondo animale come specchio di quello umano, e il suo spirito satirico ma lucido, Jean de La Fontaine è diventato un grande maestro della morale senza moralismo.

Le sue favole, ispirate a Esopo, Fedro e alla tradizione classica, sono in realtà piccole parabole esistenziali: parlano di giustizia, pazienza, onestà, libertà, solidarietà, tenacia. Dietro ogni animale c’è un uomo, e dietro ogni favola, una verità. In tempi frenetici e rumorosi, le frasi di La Fontaine ci invitano a riflettere con leggerezza, a riconoscere i nostri limiti, a vivere con più saggezza e meno arroganza.

Curiosità su Jean de La Fontaine: lo sapevi che…

Nato a Château-Thierry nel 1621, fu inizialmente uomo di legge, poi letterato e poeta di corte.

Fu membro dell’Académie française, nonostante le critiche per la sua scrittura considerata troppo “leggera”.

Le sue Favole furono pubblicate tra il 1668 e il 1694 in dodici libri, diventando lettura scolastica e classico della letteratura mondiale.

Fu amico di Racine, Molière e Boileau. Morì povero ma ammirato: le sue favole erano amate anche da Luigi XIV, sebbene le considerasse “scomode”.

10 frasi di Jean de La Fontaine che ci insegnano a vivere meglio

Le favole di Jean de La Fontaine non sono semplici racconti per bambini. Sono specchi dell’anima umana, piccoli trattati filosofici che ci insegnano l’arte di vivere meglio, con più dolcezza, più intelligenza, più giustizia. In ogni animale parlante c’è un pezzo di noi. E in ogni frase, un invito a scegliere la strada della saggezza, della tolleranza e della bontà. Rileggerlo oggi è un atto di resistenza contro la superficialità e l’arroganza. È una lezione d’amore per la vita.

1.

“Aiutati, che il ciel t’aiuta.”

Favola: “Il carretto impantanato”

Una frase diventata proverbiale: invita all’azione, alla responsabilità. Nessuna fortuna arriva a chi aspetta passivamente. La speranza va accompagnata dal coraggio di fare.

2.

“Nella calma si trova spesso più forza che nella rabbia.”

Favola: “Il leone e il topo”

In questa celebre favola, un piccolo topo salva la vita del leone. Il messaggio? La forza non sta nel potere, ma nel controllo di sé, nella pazienza, nell’umiltà.

3.

“Non sempre il più forte è il più saggio.”

Favola: “Il lupo e l’agnello”

Una critica all’abuso di potere. La Fontaine insegna che la giustizia non risiede nella forza, ma nel rispetto dell’altro. Una lezione ancora attuale.

4.

“La costanza vince più del coraggio.”

Favola: “La lepre e la tartaruga”

Tra le più famose favole della storia. La morale? La perseveranza, anche se lenta, porta più lontano della fretta incostante. Un inno al passo lento ma costante.

5.

“La verità ha sempre il tempo dalla sua parte.”

Favola: “La verità e il tempo”

Una frase di rara profondità. La verità può essere nascosta, derisa, negata, ma alla fine, nel tempo lungo, emerge sempre. Un incoraggiamento per chi difende ciò che è giusto.

6.

“Chi non si adatta, perisce.”

Favola: “La quercia e la canna”

Mentre la quercia si spezza sotto la tempesta, la canna si piega e sopravvive. Un messaggio forte: la flessibilità è una forma di forza. Un invito all’adattabilità nella vita.

7.

“Il lavoro è spesso un rifugio contro le delusioni.”

Favola: “Il giardiniere e il figlio”

La Fontaine riconosce l’importanza dell’attività e della dedizione: il lavoro come cura, come impegno che nobilita l’esistenza e allontana il dolore.

8.

“Le parole dolci e i modi garbati ottengono più della forza.”

Favola: “Il sole e il vento”

Quando il vento soffia, il viandante stringe il mantello. Quando il sole splende, se lo toglie. Un insegnamento senza tempo: la gentilezza è più persuasiva dell’aggressività.

9.

“Il troppo parlare rovina la verità.”

Favola: “Il corvo e la volpe”

Un invito alla sobrietà, alla misura nelle parole. L’adulazione e la loquacità sono spesso trappole per chi non sa ascoltare. Meglio il silenzio che l’autoinganno.

10.

“Chi semina bontà, raccoglie gratitudine.”

Favola: “Il leone e il pastore”

Un messaggio semplice e potente: il bene fatto agli altri non è mai perduto. A volte torna inaspettatamente, salvando la vita. Una lezione sulla forza della gentilezza.