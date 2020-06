“California kiss” di Elliott Erwitt, la fotografia simbolo dell’amore senza tempo

Una coppia del 1955 che si bacia dentro un’automobile, la cui l’immagine viene riflessa dallo specchietto retrovisore. E’ questa una delle foto più celebri e significative del fotografo statunitense Elliott Erwitt, simbolo dell’amore eterno che irradia di luce il mondo circostante.

California Kiss, un istante catturato per sempre

Un’immagine che ferma nel tempo un’istante di pura felicità e lo rende eterno, immortale, al di là del tempo e dello spazio. Proprio come accade ai due innamorati che persi in quel bacio davanti al mare non si accorgono di quanto accade intorno a loro. La foto sembra costruita, ma è spontanea. Come racconta il fotografo nella sua biografia, “la fortuna” e il caso hanno avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione delle sue fotografie più famose, come questa. In più interviste ha spesso ammesso di essersi solo trovato nel posto giusto al momento giusto. Elliott Erwitt amava fotografare i cosiddetti soggetti “impossibili”, ossia quelli sfuggenti, che si muovono troppo o che subito terminano. Il suo motto era ed è “cogliere la frazione di secondo perfetta” e ci è riuscito alla perfezione in “California Kiss”.

Uno sguardo ironico sul mondo

Elliott Erwitt è universalmente annoverato tra i grandi maestri della fotografia mondiale di tutti i tempi. Il suo stile inconfondibile, caratterizzato dal bianco e nero e dal carattere ironico, è sempre mosso da un unico grande dogma: l’osservazione come punto di partenza per la realizzazione di qualsiasi tipo di scatto. Erwitt ha realizzato la totalità dei suoi scatti in bianco e nero, con i quali ci offre una visione del mondo molto personale. Il suo sguardo si concentra quasi esclusivamente su persone e animali, colti in atteggiamenti apparentemente insignificanti e a volte anche comici. Ciò che emerge da queste fotografie sono le emozioni proprie degli esseri umani, viste e rappresentate in modo semplice e sincero, e sempre caratterizzate da un tocco di umorismo.

© Riproduzione Riservata