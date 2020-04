Artista francese reinterpreta in casa le fotografie famose dei grandi autori

“Se non riesci ad andare al museo, fai venire il museo a casa tua”. Il fotografo Vincent Morla condivide su Facebook e Instagram un’imitazione parodistica di alcune delle fotografie più famose del nostro tempo. Un modo originale per rendere omaggio alla fotografie famose dei più celebri autori, in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere in casa.

Museo fotografico in casa

“Volevo davvero ricreare l’atmosfera di un museo a casa”, ha affermato il fotografo Vincent Morla sul sito phototrend. “Avevo bisogno di trovare qualcosa di creativo e divertente da fare”, afferma le ragioni delle sue parodie. “Più foto realizzavo, più ridevo pensando a come avrebbero reagito i miei amici e la mia famiglia.”

La fotografia d’autore rivisitata

Fotografie famose come quelle di Robert Capa, Steve McCurry, Vivian Maier, Jeff Mermelstein, Martin Parr e persino William Klein. Sono questi alcuni dei grandi fotografi reinterpretati da Morla. All’origine di queste “creazioni”, la ricerca di “qualcosa di divertente, bello o insolito” spiega l’autore che porta avanti questo approccio iniziato nel 2014, nonostante la quarantena, con mezzi diversi da la fotografia di strada, la sua materia preferita. Le sue reinterpretazioni di fotografie famose sono anche un modo per cogliere nuove sfumature e particolari legati alle fotografie che hanno fatto la storia.

Le altre iniziative

Mentre molti musei offrono visite guidate virtuali su Internet, ci sono challenge sui social media legate alla riproduzione di opere d’arte e fotografie. Un esempio è stata l’iniziativa del Getty Museum di Los Angeles di invitare gli utenti a ricreare in casa le opere d’arte più famose del mondo. Un modo semplice ed ingaggiante di unire intrattenimento e promozione culturale.

