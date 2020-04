La sfida del Getty Museum: “Ricreate i capolavori da casa vostra”

La sfida è stata lanciata il 25 marzo dal Getty Museum di Los Angeles con un tweet: «Ti invitiamo a ricreare un’opera d’arte con oggetti (e persone) da casa tua. Scegli la tua opera d’arte preferita. Trova tre cose intorno a te. Ricreala con questi oggetti. E condividi il risultato con noi».

L’iniziativa del Getty Museum

Le ricostruzioni più creative sono quelle delle nature morte, realizzate con pezzi di formaggio, bucce d’arancia, bottiglie e lattine. In tempi di isolamento il Getty Museum invita a stimolare la creatività dei suoi followers, attraverso la ricreazione di opere famose, improvvisando con gli oggetti che ognuno ha a disposizione in casa. La “challenge” è diventata virale nel giro di pochi giorni è stata ripresa da altri musei. Le regole sono davvero semplici. Basta scegliere un’opera d’arte, cercare oggetti, vestiti e sfondi che servano a riprodurla, infine poi fotografare la messa in scena e condividerla sui social.

Ecco, una carrellata dei dipinti più riusciti.

