Podcast sull’arte, i 10 migliori da ascoltare

L'arte è un cosa bellissima per definizione, ma a volte comprenderla è complesso. Ecco 10 podcast da non perdere

I podcast sono una delle forme di comunicazione e divulgazione culturale di maggior successo degli ultimi tempi. Che raccontino un fatto specifico o spieghino un concetto, se fatti bene, diventano un vero e proprio strumento formativo e di informazione. Oggi vogliamo proporvi i 10 migliori podcast sull’arte disponibili su Spotify, sia italiani che internazionali.

I 10 migliori podcast sull’arte

Era il 1996 quando Umberto Allemandi propose ad Angela Vettese di scrivere «Capire l’Arte Contemporanea», una guida che spiegasse con facilità un mondo all’apparenza complicato. Questo podcast nasce da quel progetto: 5 puntate per svelare l’Arte Contemporanea, un divertente botta e risposta tra Angela Vettese e Nicolas Ballario. Storia dell’arte, mercato e dinamiche di potere: un racconto a 360 gradi che stupirà anche coloro che l’arte contemporanea credono di averla già capita.

condotto da Alastair Sook e prodotto dalla BBC in collaborazione con MOMA, trenta episodi in cui l’ascoltatore viene guidato, da esperti d’eccezione, per le meravigliose sale del Moma.

Anna e Anastasia, founder del blog travelonart.com, presentano un podcast che condivide notizie croccanti sul mondo dell’arte contemporanea. Parlando di arte urbana, musei, land art, ma anche di itinerari di viaggio.

Bow Down è un podcast su importanti artiste del passato, condotto da Jennifer Higgie, editor at large di Frieze. Per ogni episodio di 20 minuti, Jennifer invita un artista, uno scrittore, uno storico o un curatore a nominare un’artista a cui tutti dovremmo… inchinarci.

Condotto da Giuseppe Nifosì, Arte Svelata propone cento episodi che svelano aneddoti artistici più o meno conosciuti.

Il programma che vi spiega la storia dell’arte come se ve la raccontasse una vostra amica. Stefania Zulian ti racconta l’arte come se parlasse di una serie TV o di qualsiasi altro argomento “non accademico”.

Art at Times is a podcast è il podcast del Progetto Diderot “I Speak Contemporary” curato dal Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e promosso dalla Fondazione CRT.

BLISTER è un ciclo di pillole culturali per non partorire stereotipi: quelli sulle donne. Attraverso la storia, l’arte e la letteratura raccontiamo e sfatiamo pregiudizi e tabù. Blister è un prodotto editoriale realizzato da archeologi, storici, comunicatori e appassionati dell’argomento e si rivolge a tutti, chiunque abbia curiosità di conoscenza o voglia essere parte di una piccola rivoluzione culturale.

Programma incentrato sulla celebrazione delle donne artiste provenienti da una varietà di background e storie.

Presentato dalla storica dell’arte e curatrice Katy Hessel, ogni episodio intervisterà artisti sulla loro carriera, o curatori, scrittori o amanti dell’arte in generale, sull’artista donna che significa di più per loro.

Un podcast dedicato a street art, writing, gaffiti ed arte urbana, raccontato da DISAGIAN. Storie, racconti ed approfondimenti su un fenomeno artistico ed un movimento che da anni colora i muri e non solo delle nostre città.