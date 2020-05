Museum Week, la settimana digitale dedicata ai musei sui social

Una settimana per condividere e diffondere contenuti usando gli stessi # ufficiali in tutto il mondo. E’ partita la Museum Week, il primo festival culturale internazionale dei social media dedicato alle istituzioni. Un evento che dal 2013 dà la possibilità ai musei, alle collezioni, alle gallerie e a chiunque voglia cimentarsi nella condivisione di contenuti, di mettersi in gioco aderendo all’iniziativa e utilizzando degli hashtag ufficiali per i propri post.

La Museum Week ai tempi del Coronavirus

La Museum Week è un evento digitale che, visto il periodo di pandemia e l’impossibilità per adesso di visitare di persona i musei del mondo, assume una valenza mai così forte. In seguito al periodo di quarantena, abbiamo scoperto tutti l’importanza e le opportunità che il web offre anche in ambito culturale, in particolare ai musei. Molti di essi sono usciti dai loro confini raggiungendoci direttamente a casa nostra con tantissime iniziative e innovazioni. Gli utenti hanno imparato a “visitarli” anche da remoto, seppur nella speranza di poter presto tornare a visitarli di persona.

Gli Hashtag della Museum Week

La Museum Week rappresenta una settimana di condivisione del sapere veicolata nelle tematiche che oggi apprendiamo da casa e domani andremo a vedere di persona Sono sette, come i giorni della settimana, gli hashtag di Museum Week.

In ognuna delle date sotto indicate, grazie a queste parole chiave, attraverso i social media, si potrà accedere ai contenuti video, alle conferenze e a ogni altra proposta di tutti i musei del mondo.

11 maggio: #EroiMW

12 maggio: #CulturainQuarantenaMW

13 maggio: #InsiemeMW

14 maggio: #MomentialMuseoMW

15 maggio: #AmbienteMW

16 maggio: #TecnologiaMW

17 maggio: #SogniMW

