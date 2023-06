Leonardo DiCaprio in visita agli Uffizi di Firenze

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Il grande cinema americano visita e omaggia la grande arte italiana. L’attore Leonardo DiCaprio con famiglia e amico, l’attore Tobey Maguire, nella giornata del 15 giugno ha visitato a sorpresa agli Uffizi, dopo l’ultima visita di dieci mesi fa. La comitiva è stata accolta dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt. La visita è durata due ore e mezzo.

Arte come ispirazione

“DiCaprio è un grande attore con un enorme interesse per l’arte — spiega Eike Schmidt al Corriere della Sera — . E i grandi attori ci insegnano che posare lo sguardo sulle opere d’arte aiuta molto anche l’arte del recitare, è un arricchimento che sprigiona grandi emozioni. Lui ha uno sguardo particolare sulle opere. Maguire era entusiasta, è rimasto a bocca aperta, non si aspettava forse tutte queste meraviglie”.

Leonardo DICaprio è rimasto affascinato dalle opere d’arte di Artemisia Gentileschi. Dopo essere rimasto affascinato dai suoi dipinti ha preso la guida per un braccio, ha aspettato che ci fosse meno gente, e si è fatto di nuovo accompagnare nella sale delle sue opere. E ha voluto che tutti gli fosse raccontata la storia della celebre pittrice. DiCaprio e Maguire hanno anche rinunciato ai selfie compulsivi. Da quanto si apprende, i due attori sono rimasti estremamaente affascinato davanti alla Giuditta di Artemisia Gentileschi e osservando la Medusa di Caravaggio.

Il precedente di Leonardo DiCaprio agli Uffizi

Non è la prima volta che il celebre attore di “Titanic” ha fatto visita agli Uffizi. Lo scorso anno il famoso attore statunitense è stato accompagnato dal sindaco di Firenze Dario Nardella nel Salone dei Cinquecento, poi nello studiolo di Francesco I e nella sala di Clemente VII dove ha firmato il libro d’onore. Agli uffizi DiCaprio ha mostrato particolare interesse per l’Annunciazione di Leonardo, da cui i genitori dell’attore hanno tratto ispirazione per il nome del figlio. Apprezzati anche la Minerva e il Centauro di Botticelli, la Maestà di Giotto e i ritratti di Raffaello.