Le 10 curiosità legate al mondo dell’arte più lette nel 2019

Il mondo dell’arte da sempre affascina l’uomo, sia che si tratti di un addetto ai lavori ed esperto, sia che si tratti di un semplice curioso che si approccia al vasto panorama artistico di tutti i tempi. Curiosità legate ad un’opera particolare, l’apertura di una mostra tanto attesa, l’omaggio a un artista che ha segnato un’epoca, se non l’intera storia dell’arte. Sono questi gli argomenti più letti legati al mondo dell’arte all’interno di Libreriamo. Di seguito vi riproponiamo le notizie e le curiosità più lette in questa prima metà del 2019.

Quella tra Amore e Psiche è una delle leggende d’amore più belle di sempre. A scriverla fu, nel II Secolo d.C, lo scrittore latino Apuleio nelle sue “Metamorfosi”. Metafora dell’eterna battaglia tra razionalità e istinto, tra cuore e cervello, la leggenda racconta la storia del Dio Amore (Cupido) e della bellissima Psiche.

2 Le 10 opere più celebri di Vincent van Gogh Più divento dissipato, malato, vaso rotto, più io divento artista, creatore… con quanta minor fatica si sarebbe potuto vivere la vita, invece di fare dell’arte”. Tanto geniale quanto incompreso in vita, Vincent van Gogh influenzò profondamente l’arte del XX secolo. Vi proponiamo una piccola selezione delle sue opere, realizzate in ordine cronologico nell’arco della sua breve vita. 3 Le 20 donne che hanno cambiato la storia dell’arte

In principio fu Artemisia Gentileschi, pittrice italiana di scuola caravaggesca vissuta durante la prima metà del XVII, che aprì la strada alla nuova ideologia che non solo gli uomini potevano ricoprire il ruolo di artisti. Evolvendosi nel tempo, il ruolo della donna è diventato sempre più preminente, ma soprattutto è l’Arte stessa ed essere mutata negli ultimi anni. La scena artistica attuale è molto ricca di proposte ed esempi che scaturiscono dalle sue interpreti, ma vediamo nel dettaglio quali sono le pittrici, fotografe e performer storiche e contemporanee più famose e conosciute.

4 I 10 pittori più famosi di tutti i tempi

Il sito web di intrattenimento Il pinguino innamorato ha stilato una classifica: la top ten dei 10 pittori migliori di tutti i tempi. Ecco quali sarebbero gli artisti più conosciuti.

La sindrome di Stendhal, detta anche sindrome di Firenze (città in cui si è spesso manifestata), è una affezione psicosomatica osservabile nei soggetti messi al cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza, specialmente se esse sono compresse in spazi limitati. Ma in che modo si manifesta? E, soprattutto, quali sono i sintomi?

La Gioconda: quadro misterioso e circondato da mille teorie. Una tra le tante è al centro del dibattito attuale e riguarda la sua patria adottiva: la Francia. Sono in tanti a chiedersi perché la Gioconda sia a Parigi. Per molti è colpa di Napoleone e sono in tanti a pensare che l’abbia rubata durante la campagna d’Italia… ma è davvero così?

Una delle opere più note e suggestive al mondo, capace di emozionare amanti dell’arte e semplici spettatori. Parliamo del Cristo velato, la scultura marmorea di Giuseppe Sanmartino che è possibile ammirare al centro della navata della Cappella Sansevero.

Che siano ritratte, fonte d’ispirazione oppure artiste loro stesse, nella storia dell’arte le donne hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. Ecco i ritratti e i quadri più belli della storia dell’arte.

Il concetto dell’amore è stato sempre uno degli argomenti più studiati e rappresentati dagli artisti nel corso del tempo. L’amore è un sentimento molto forte, ed è probabilmente molto difficile da definire come l’arte stessa. Ci sono diversi tipi di amore – materiale, patriottico, fraterno, romantico, etc.. Gli artisti soprattutto i pittori hanno interpretato questa emozione in tantissimi modi; noi abbiamo scelto i 10 quadri che riteniamo essere i più belli in assoluto. Quali sono i vostri?

Considerato uno dei più grandi pittori del Surrealismo, René Magritte ci ha consegnato dipinti meravigliosi, destinati a resistere all’usura del tempo in virtù non solo della loro bellezza estetica, ma anche della loro capacità di emozionarci. Sono diversi i quadri di Magritte davanti ai quali non possiamo che rimanere intrappolati, ma ce n’è uno in particolare che si imprime dentro di noi. Si tratta de “Gli amanti”. Se vi è capitato sotto gli occhi anche una sola volta, siamo sicuri che non lo avrete più dimenticato.

