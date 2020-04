Il Cristo Velato, la sofferenza come simbolo del riscatto dell’umanità

Una delle opere più note e suggestive al mondo, capace di emozionare amanti dell’arte e semplici spettatori. Parliamo del Cristo velato, la scultura marmorea di Giuseppe Sanmartino che è possibile ammirare al centro della navata della Cappella Sansevero.

La realizzazione

Nelle intenzioni del committente, l’opera doveva essere eseguita da Antonio Corradini, ma quest’ultimo morì nel 1752 e fece in tempo a terminare solo un bozzetto in terracotta del Cristo, conservato oggi al Museo di San Martino. Il principe di Sansevero Raimondo di Sangro incaricò per la realizzazione della statua un giovane artista napoletano, Giuseppe Sanmartino, per realizzare “una statua di marmo scolpita a grandezza naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso blocco della statua”.