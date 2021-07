JR torna in Italia, un nuovo squarcio a Palazzo Farnese

L'opera

JR è tornato. È apparso ieri, infatti, durante la notte, un nuovo gigantesco murale sulla facciata di Palazzo Farnese a Roma, sede dell’ambasciata francese. Uno squarcio sullo stesso stile della Ferita creata a Firenze sulla facciata di Palazzo Strozzi lo scorso marzo.

Lo squarcio di Palazzo Farnese

Nella notte tra il 19 e il 20 luglio è apparso sulla facciata principale di Palazzo Farnese a Roma, un nuovo gigantesco murale che rappresenta gli interni dell’edificio. Lo stile è quello inconfondibile dell’artista francese JR che, come già fatto lo scorso marzo a Firenze, propone una sorta di squarcio per mostrare l’interno del grande edifico sede dell’ambasciata francese. L’opera permette ai passanti, infatti, di ammirare la riproduzione del vestibolo a tre navate con le mirabili volte a botte, le colonne di ordine dorico e la grande statua di Ercole Farnese.

Palazzo Farnese

Attualmente a Palazzo Farnese è in corso una significativa opera di restauro che terminerà nel 2025. I lavori, iniziati nel marzo di quest’anno e della durata di quattro anni avranno un costo complessivo di 5,6 milioni di euro e avranno l’obiettivo di riportare allo splendore la bellezza originale dei materiali utilizzati dai quattro grandi architetti Sangallo, Michelangelo, Il Vignola e Della Porta, durante la costruzione dell’edificio, oggi sede dell’ambasciata francese. Il restauro riguarderà la pulizia dell’intonaco, il consolidamento delle pietre e la revisione della copertura in tegole antiche ed è stato cofinanziato dai ministeri francesi dell’Europa e degli Affari esteri e dell’Insegnamento superiore, della Ricerca e dell’Innovazione.

Le fasi del restauro

Durante i cinque anni previsti per il progetto di restauro, i lavori verranno divisi in quattro fasi: la prima, avviata all’inizio di marzo 2021, si concentra sulla facciata di via dei Farnesi, sugli infissi e sulle coperture dei versanti di quella facciata; la seconda sarà dedicata al restauro delle facciate, degli infissi, nonché delle coperture sui versanti di via del Mascherone; la terza sarà dedicata alla manutenzione della facciata principale che dà su Piazza Farnese, alla revisione degli infissi, nonché al restauro delle coperture; infine, la quarta fase si concentrerà sul restauro dei tetti di via Giulia e del muro di cinta del giardino, nonché sulle coperture sui versanti di via Giulia.

JR

JR, all’anagrafe Jean René, è un artista contemporaneo francese. Nato nel 1983, è cresciuto a Montfermeil. Utilizza la tecnica del collage fotografico. Nell’ottobre del 2010 vince il premio TED per l’anno 2011 per il quale riceve 100 000 dollari accompagnati dal desiderio di “cambiare il mondo”. Usa questo denaro per creare il progetto “Inside Out”. Nel 2013 JR vince il premio dell’UNESCO e dell’ordine degli architetti.

Photo Credit: Carlo Caloro, Mo(n)stre