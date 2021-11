In arrivo la mostra immersiva sulla storia di Pinocchio

La mostra

“Pinocchio Immersive Art Experience” è una mostra – esperienza, immersiva e non solo, che rievoca la genesi del celebre romanzo di Carlo Collodi. Il progetto aprirà il 19 novembre e sarà visitabile fino al 31 marzo 2022 presso l’EmotionHalll di Villese.

“Pinocchio Immersive Art Experience” vuole dare corpo alle suggestioni e alle emozioni proposte nel libro restituendo quei valori universali che lo hanno reso un capolavoro amato a livello internazionale. Grazie al connubio di elementi digitali e interattivi e ad allestimenti e ricostruzioni teatrali, i visitatori potranno ripercorrere le avventure del burattino di legno più famoso di tutti i tempi e riviverne il processo di crescita per diventare un bambino a tutti gli effetti. Un percorso emozionante in cui il visitatore giunge ad una immedesimazione nel personaggio, fino a rivivere in prima persona le sensazioni provate da Pinocchio: cogliendo l’esperienza di una metamorfosi e di una crescita che i bambini non hanno ancora esperito e recuperando dentro di sé emozioni spesso dimenticate.

Il progetto

organizzato da Emotionhall e dal Villesse Shopping Centre Management Team, è ideato e diretto da Roberto Luciani, Presidente di Medartec Media Experience, prodotto da Medartec Distribution- Media Experiences, con la curatela di Marine Kevkhisvili, gode della collaborazione e del patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e della collaborazione con Giunti Editore. L’iniziativa trova spazio in EmotionHall, museo immersivo permanente situato presso il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO).