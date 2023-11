Successo per “Domenica al Museo”, i luoghi più visitati il 4 e 5 novembre

Successo anche questo mese per “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. In occasione del 4 novembre, festa nazionale, l’iniziativa ha raddoppiato consentendo gli ingressi gratuiti anche durante la giornata di Sabato.

La bellezza del patrimonio culturale italiano

“Sono particolarmente felice che sia stata apprezzata l’idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici anche in una giornata altamente simbolica come il 4 novembre – ha dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – La decisione di aggiungere all’appuntamento mensile della #domenicalmuseo altre date fortemente identitarie, come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, è un’ulteriore possibilità offerta a tutti per vivere a fondo la straordinaria bellezza e vastità del nostro patrimonio culturale.”

Il ministro della cultura commenta così i primi numeri disponibili relativi all’affluenza dei due giorni di aperture gratuite del 4 e 5 novembre dei luoghi della cultura statali. “La notevole affluenza di ieri e oggi lo testimonia. I musei rappresentano sempre più la geografia identitaria della Nazione e questo è confermato da una rinnovata consapevolezza da parte di cittadini e turisti dell’importanza di visitare un sito culturale. Un momento vissuto a pieno come arricchimento spirituale ed esperienza necessaria che migliora la qualità della vita”.

Domenica al Museo, l’affluenza registrata

Di seguito i primi dati provvisori, tra parentesi i numeri relative alle singole giornate.

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 35.700 (16.688+19.012); Pantheon 28.256 (15.800+12.456); Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 28.068 (13.462+14.606); Reggia di Caserta 17.540 (7.587+9.953); Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 17.491 (8.861+8.630); Galleria dell’Accademia di Firenze 11.632 (5.700+5.932); Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 11.586 (5.905+5.681); Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 9.596 (4.381+5.215); Musei Reali di Torino 9.364 (3.855+5.509); Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 9.146 (2.655+6.491); Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli 8.645 (1.374+7.271);

Palazzo Reale di Napoli 8.446 (3.484+4.962); Museo archeologico nazionale di Napoli 8.350 (3.000+5.350); Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 7.258 (2.233+5.025); Villae – Villa d’Este 7.084 (3.537+3.547); Terme di Caracalla 6.765 (3.185+3.580); Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.621 (3.701+2.920); Certosa e Museo di San Martino 4.997 (2.988+2.009); Palazzo Ducale di Mantova 4.935 (1.683+3.252); Musei del Bargello – Cappelle Medicee 4.856 (2.160 2.696); Parco archeologico di Ercolano 4.516 (2.443+2.073); Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 4.459 (1.456+ 3.003); Galleria Borghese 3.860 (1.930+1.930); Castel del Monte 3.258 (1.192+2.066); Castello svevo di Bari 3.187 (935+2.252); Complesso monumentale della Pilotta 3.066 (912+2154); Villae – Villa Adriana 3.056 (1.276+1.780);

Cenacolo Vinciano 3.010 (1.505+1.505); Museo di Capodimonte 2.597 (885+1.712); Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 2.516 (535+1.981); Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.492 (1.618+874); MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.394 (685+1.709); Galleria nazionale delle Marche 2.376 (1.141+1.235); Pinacoteca Nazionale di Bologna 2.342 (796 +1.546); Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 2.246(1.270+976); Palazzo Farnese di Caprarola 2.149 (1.077+1.072);

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.142 (922+1.220); Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.169 (890+2.059); Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 2.022 (516+1.506); Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 1.855 (451+1.404); Galleria Spada 1.830 (780+1.050); Castello Scaligero di Sirmione 1.811 (1.260+551); Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.768 (658+1.110); Museo di Palazzo Grimani 1.741 (549+1.192); Museo delle Civiltà 1.434 (217+1.217); Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 1.086 (343+743);

A questi dati si aggiungono 35.994 (19.743 il 4 novembre e 16.251 il 5 novembre) visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia.

© Riproduzione Riservata