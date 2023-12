Dicembre 2023, 5 mostre da non perdere questo mese

Saranno oltre 90 gli animali che varcheranno la soglia magica di Palazzo Albergati, realizzati da 23 grandi artisti contemporanei.

“Francesco Londonio e la tradizione dei presepi di carta” al Museo Diocesano, Milano

Dicembre è sinonimo di Natale. Se volete cominciare a calarvi nell’atmosfera festosa di fine anno e vi trovate in quel di Milano, non lasciatevi scappare la mostra dedicata ai tradizionali presepi di carta, al Museo Diocesano di Milano che nel celebra due importanti ricorrenze: l’ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe, avvenuta ad opera di san Francesco a Greccio nel 1223, e il terzo centenario dalla nascita di Francesco Londonio (Milano 1723 -1783), il pittore milanese specialista nella produzione di presepi dipinti su carta.

Proprio Londonio è l’autore dello straordinario presepe di carta, noto come “Presepe del Gernetto”, presente nella collezione permanente del Museo e per la prima volta esposto completamente restaurato.

Per celebrare questi due importanti centenari, in occasione del S. Natale il Museo Diocesano, in collaborazione con le Raccolte Grafiche e le Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano, presenta una piccola mostra che, a partire da un focus sulla produzione di Londonio dedicata al mondo pastorale e bucolico, racconta la fortunata tradizione dei presepi di carta in Lombardia.

Gli esemplari più antichi, incisi all’acquaforte e colorati a mano, risalgono al tempo di Londonio e sono legati alla produzione di diversi editori.

Numerosi sono anche i fogli con il medesimo soggetto editi a Milano nel corso del XIX secolo dai fratelli Vallardi, una tradizione che prosegue fino agli inizi del secolo scorso, con le litografie a colori ispirate all’imagerie francese di Epinal, oltre che cartoline di auguri e biglietti pop-up dedicati al Presepe.

“Antonio Canova e il Neoclassicismo” allo Spazio Cavallerizza, Lucca

Amanti del Neoclassicismo, questa è la mostra che fa per voi!

In mostra allo Spazio Cavallerizza di Lucca dal prossimo 8 dicembre, 30 capolavori di Antonio Canova, tra sculture e dipinti, provenienti dal Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno e da prestigiose collezioni pubbliche e private.

Un percorso suggestivo verso la continua ricerca della bellezza e dei suoi ideali, con oltre 100 opere, a partire da Canova – icona universale del nuovo classicismo – e dai più celebri esponenti internazionali come Francisco Goya e Francesco Hayez, sino ai maestri lucchesi e toscani della medesima corrente, quali Pompeo Batoni, Bernardino Nocchi, Stefano Tofanelli.

“La poesia ti guarda. Omaggio al gruppo 70” alla Galleria d’arte moderna, Roma

Il 24 maggio 1963 si apriva a Firenze, presso il Forte del Belvedere, il convegno “Arte e comunicazione” che è considerato dagli studiosi l’atto ufficiale di fondazione del Gruppo 70.