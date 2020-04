Dentro il Castello di Windsor, il tour virtuale con la Regina Elisabetta

Windsor è uno dei castelli più belli e famosi al mondo. Dal 1917 dà il nome alla famiglia reale ed è la residenza a cui Elisabetta II è più affezionata. Tra queste mura, la sovrana d’Inghilterra ama trascorrere le vacanze, ed è qui che dal 19 marzo si trova in quarantena, insieme al principe Filippo.

Il castello di Windsor

Grazie al tour virtuale pubblicato sul sito della Royal Family, si possono visitare alcune stanze del castello di Windsor. Dalla Cappella di San Giorgio, dove nel 2018 si è celebrato il matrimonio di Harry e Meghan, fino alle sale storiche, fra cui la Waterloo Chamber, utilizzata per le cerimonie di investitura. Il pavimento è interamente ricoperto dal più grande tappeto al mondo senza cuciture: pesa due tonnellate ed è stato realizzato, proprio per questa stanza, dai detenuti del carcere di Agra (India), in occasione del Giubileo d’oro della regina Vittoria.

Buckingham Palace

Dal castello di Windsor si approda poi Buckingham Palace. Edificio iconico di Westminster a Londra, è la residenza ufficiale della regina Elisabetta. Il tour virtuale parte dalla Sala del Trono, utilizzata per le cerimonie di investitura, fino alla Grande Scalinata. La Grand Staircase è caratterizzata da una balaustra in bronzo dorato e circondata dai ritratti dei nonni e dei genitori della regina Vittoria. Il tour si conclude nella White Drawing Room, conosciuta per essere una delle stanze più belle di Buckingham Palace. E proprio tra il bianco delle pareti e le dorature dei mobili e degli specchi si nasconde una porta segreta, usata dai membri della Royal Family per raggiungere di nascosto gli appartamenti privati.

