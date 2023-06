Colosseo, turista incide nome fidanzata sul muro

Increscioso atto vandalico a Roma, intorno alle mura del Colosseo: un turista ha inciso il nome della fidanzata “Hayley” su un muro utilizzando una chiave.

L’atto vandalico è stato ripreso da un altro visitatore, che ha poi pubblicato il video su Reddit, scrivendo: “Turista stro**o incide il nome della sua fidanzata sul muro del Colosseo”. Nel video, è visibile il turista intento a rovinare il muro del Colosseo per poi girarsi, guardare verso la telecamera del visitatore che sta riprendendo e sorridere. Su Reddit, il visitatore ha raccontato di aver riferito il fatto al personale. Il vandalo rischia una multa da 18mila euro e una denuncia.

“Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata – Lo ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando il video di un turista che ha segnato un messaggio nelle antiche mura del monumento usando un mazzo di chiavi. – Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”.

Non è la prima volta che abbiamo a che fare, purtroppo, con atti vandalici nel cuore di Roma. In precedenza erano stati presi di mira opere del pittore fiammingo Vintent Van Gogh, dopo che “I Girasoli” di Vincent Van Gogh furono vittima di una protesta ecologista dalle tinte forti, eclatanti (protagoniste due ragazze che, entrate indisturbate alla National Gallery, si sono piazzate dinanzi all’opera, vi hanno lanciato una zuppa commestibile, per poi incollarsi con le mani al muro), era stata la volta dell’opera “Il seminatore” esposta a Palazzo Bonaparte . In quell’occasione, alcuni militanti del gruppo ambientalista “Ultima Generazione” hanno imbrattato con un passato di verdura l’opera. L’ultimo atto vandalico si è registrato a inizio Aprile, quando degli attivisti per il clima di “Ultima Generazione” hanno versato del liquido nero nell’acqua della fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna,