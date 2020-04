Aix en Provence, il più grande museo di Picasso sorgerà in un convento

Un nuovo museo dedicato a Pablo Picasso è in via di allestimento a Aix-en-Provence, nel sud della Francia, e aprirà nel 2021. Sarà il più grande al mondo, grazie all’eredità di Catherine Hutin-Blay, figlia dell’ultima moglie di Picasso. Già da molti anni Catherine pensava a questo progetto da realizzare non lontano dal Castello di Vauvenarques, dove sua madre e Picasso sono seppelliti. Di recente ha comprato un convento a Aix-en- Provence, che sarà ristrutturato per ospitare il fondo di opere.

Un patrimonio di oltre 2 mila opere

Esistono musei di Picasso a Barcellona, Parigi, Monaco, Antibes, La Coruna, Malaga e Vallauris. Ma quello di Aix-en-Provence potrà disporre di un patrimonio eccezionale, l’eredità ricevuta da Catherine Hutin-Blay, figlia di Jacqueline Roque, ultima moglie e fonte d’ispirazione. Si tratta di un fondo di oltre duemila opere, per lo più sconosciute e risalenti all’ultimo periodo del pittore, dal 1952 al 1973, anno di morte dell’artista. Nella collezione, ci sono mille dipinti e altre mille sculture, ceramiche, illustrazioni e fotografie.

Lo spazio espositivo

Lo spazio espositivo, intitolato a Picasso e a Jacqueline Roque, sarà ospitato dall’antico ex Convento dei Predicatori. Disposto su tre livelli con millecinquecento metri quadri, lo spazio ospiterà: la collezione permanente di opere di Picasso, un centro documentazione con auditorium, un atelier di ceramica, una biblioteca, uno spazio per mostre temporanee e una caffetteria con ristorante.

