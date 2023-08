Agosto 2023, 5 mostre d’arte e fotografia da non perdere

Il periodo delle ferie rappresenta anche un’occasione per arricchirsi visitando le più belle mostre presenti sul territorio italiano. In questo articolo, vi proponiamo una rassegna delle cinque esposizioni d’arte e fotografia da visitare nel mese di agosto.

5 mostre d’arte e fotografia da non perdere ad Agosto

Il “Fotografia Calabria Festival” di Cosenza

Il “Fotografia Calabria Festival 2023” è una mostra fotografica itinerante che coinvolgerà fino al 20 agosto le località di Fiumefreddo Bruzio e San Lucido, in provincia di Cosenza.

Giunta alla sua II edizione, la manifestazione pone al centro il tema del “cambiamento” in una veste molto intima e legata alle emozioni dell’uomo e alla capacità espressività della fotografia. Tra i protagonisti del festival, la collettiva di “Climate Visuals” e la mostra dell’Archivio Luce-Cinecittà intitolata “Anni interessanti” curata da Enrico Menduni e incentrata sui cambiamenti sociali, economici e culturali del nostro Paese.

“I 104 disegni di Pulcinella”: un’insolita mostra d’arte a Napoli

“I disegni di Pulcinella” è l’alternativa perfetta per il vostro mese di agosto se amate il folklore e le tradizioni popolari. Caratterizzata da un evocativo fascino locale, la mostra dell’artista Mimmo Paladino, curata da Flavio Arensi, è certamente una delle più interessanti esposizioni attualmente allestite nella zona di Napoli.

Aperta fino al prossimo 3 ottobre, “I 104 disegni di Pulcinella” ospita presso il Palazzo Reale del capoluogo campano una raccolta di disegni dedicati alla figura di Pulcinella e ispirati all’album “Divertimenti per i ragazzi” (1797) di Giandomenico Tiepolo.

L’esposizione “Vita Dulcis. Paura e desiderio nell’Impero Romano” a Roma

Ideata da Azienda Speciale Palaexpo, Museo Nazionale Romano e Studio Vezzoli, “Vita Dulcis. Paura e desiderio nell’Impero Romano” colpisce il suo pubblico grazie all’allestimento concettuale-scenografico del tutto inaspettato. Fino al prossimo 27 agosto, infatti, il pubblico del Palazzo delle Esposizioni di Roma potrà ammirare un percorso ispirato alla più recente arte di Francesco Vezzoli, immergendosi in un particolarissimo percorso tra arte contemporanea, archeologia e cinema.

“Cortona On The Move”: un festival di fotografia nei pressi di Arezzo

Tra le mostre che potrete visitare ad agosto, la XIII edizione del “Cortona On The Move” si presenta come una tappa imperdibile per i turisti della zona di Arezzo.

Quest’anno, infatti, il festival della fotografia più amato del panorama italiano vede protagonisti ben trenta artisti le cui opere, immerse nella splendida cornice del borgo toscano, fanno riferimento all’idea di “more or less” veicolata da Paolo Woods. Secondo quanto riportato da LifeGate, infatti, il direttore artistico ha definito il concept portante dell’esposizione come “La contrapposizione tra l’abbondanza e la scarsità, il superfluo e l’essenziale, l’élite e le masse, l’accumulo e la dispersione”.

Imperdibile, all’interno del festival che sarà aperto al pubblico fino al 1° ottobre, l’inedito reportage “Africo” appartenente all’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. Un lavoro realizzato dal giornalista Tommaso Besozzi e dal Fotografo Valentino Petrelli e pubblicato su “L’Europeo” nel 1948 che consentì di accendere i riflettori sulla cosiddetta “questione meridionale” nell’Aspromonte.

“Futurliberty. Avanguardia e stile”: l’arte futurista a Milano

Coloro che trascorreranno il mese di agosto in città, infine, potranno visitare la mostra “Futurliberty. Avanguardia e stile”, un insolito racconto del Movimento Futurista tra pittura e altre arti che si snoderà tra il Museo del Novecento e il Palazzo Morando di Milano fino al 3 settembre. Un’imperdibile esposizione realizzata in collaborazione con Liberty London e la Casa Editrice Electa e con Ester Coen come direttrice scientifica e Federico Forquet come direttore artistico.

In essa, l’interdisciplinarietà del Futurismo e del Vorticismo nonché la sua influenza sulla quotidianità sono il fulcro del percorso realizzato al Museo del Novecento. La creatività tipica del Liberty e dei suoi designer del passato e del presente, invece, è protagonista dell’esposizione al Palazzo Morando. Un luogo che sta ospitando, a distanza di quasi cinquant’anni dalla mostra V&A, una selezione di inedite opere Liberty nelle quali spicca anche il nome di William Morris.

