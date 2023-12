Le 5 opere d’arte celebri sull’Immacolata Concezione

La festa dell’Immacolata Concezione è una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, celebrata in tutto il mondo. Per decreto reale, è designata come il giorno in onore della patrona del Portogallo. È celebrata dalla Chiesa cattolica e da alcune denominazioni cristiane protestanti.

Il dogma dell’Immacolata Concezione

L’Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, cioè sarebbe l’unica donna assolutamente pura.

Il dogma dell’Immacolata Concezione trae origine dalla questione biblica relativa al peccato originale. Secondo la Chiesa cattolica, ogni essere umano nasce con il peccato originale, ma solo la Madre di Cristo ne fu esente, poiché in vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, Dio volle che la Vergine dovesse essere il grembo puro e senza peccato per accogliere in modo degno e perfetto il Figlio divino incarnato.

Nella devozione cattolica l’Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).

Perché si celebra l’8 dicembre

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l’8 dicembre, giorno nel quale Maria fu concepita, giacché la nascita, secondo la tradizione cristiana, avvenne l’8 settembre, esattamente nove mesi dopo. Perciò l’Immacolata si celebra l’8 dicembre.

La festa fu solennizzata per la prima volta come giorno di precetto il 6 dicembre 1708 con la bolla pontificia Commissi Nobis Divinitus di papa Clemente XI ed è spesso celebrata con parate, fuochi d’artificio, processioni.

In modo ancora più esteso del dogma, la Chiesa insegna non solo che la Vergine fu concepita senza peccato originale, ma anche che ella rimase per tutta la vita priva di qualsiasi macchia di peccato, anche veniale.

Le 5 opere d’arte legate all’Immacolata Concezione

Di seguito vi mostriamo le 5 opere d’arte che si ispirano al tema dell’Immacolata Concezione.

Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1618 –1682) è stato un pittore spagnolo, una delle figure più importanti della pittura barocca spagnola. L’opera qui sotto è stata realizzata tra il 1645 e il 1655.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, (1599 –1660), è stato un pittore spagnolo, l’artista più importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV di Spagna. L’opera qui sotto legata all’Immacolata Concezione è del 1619.

Giambattista Tiepolo (1696 –1770) è stato un pittore e incisore italiano, uno dei maggiori pittori del Settecento veneziano. L’opera qui sotto è stata creata tra il 1767 e il 1679.

Guido Reni (1575 –1642) fu un pittore e incisore italiano, fra i maggiori del Seicento. L’opera legata all’Immacolata Concezione è del 1642.

Nicolas Poussin, (1594 –1665), è stato un pittore francese e per tutto il XX secolo è stato il punto di riferimento per gli artisti classicisti. L’opera qui sotto è del 1605.

