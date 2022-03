Il mese di Aprile è alle porte. Scopriamo insieme le 5 mostre da non perdere d'arte e di fotografia in programma in Italia

Aprile sta per cominciare, e con esso vengono inaugurate nuove mostre imperdibili. Ne abbiamo selezionate alcune fra le più interessanti. Ecco le 5 mostre imperdibili d’arte e di fotografia nel mese di aprile, dai pittori napoletani del 1600 al maestro ucraino Ivan Turetsky.

Le 5 mostre da non perdere ad Aprile 2022

“Oltre Caravaggio: un nuovo racconto della pittura a Napoli”, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli

Visitabile a partire dal 31 marzo 2022, “Oltre Caravaggio: un nuovo racconto della pittura a Napoli” si configura come una delle mostre da non perdere in grado di suscitare nuove riflessioni sulla pittura napoletana del’600. Curata da Stefano Causa, docente universitario di Storia dell’arte moderna e contemporanea, e da Patrizia Piscitello, responsabile dell’Ufficio mostre e prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra si compone di 200 opere provenienti dalle collezioni permanenti del museo.

“Luigi Ghirri. (Non) luoghi”, presso la Fondazione Cassa di Risparmio, a Jesi

Immancabile nella nostra selezione delle 5 mostre da non perdere ad Aprile, quella dedicata al fotografo contemporaneo Luigi Ghirri, di cui ricorre il trentennale dalla morte.

L’esposizione, che si compone di 40 opere tutte provenienti da collezioni private, si propone di accompagnare gli spettatori in un viaggio emozionale alla scoperta del genio dell’artista, stimolato dai cambiamenti del XX secolo e dalla diversità dei luoghi visitati.

La mostra verrà inaugurata il 9 aprile e sarà visitabile fino al 31 luglio 2022.

“Steve McCurry. For freedom”, presso il Palazzo Reale, a Palermo

“For freedom” è una mostra che tutti dovremmo avere la possibilità di visitare. Steve McCurry, in collaborazione con la Fondazione Federico II, si propone di accendere i riflettori su un dramma in pieno svolgimento: quello delle donne afghane, vittime di inaudite violenze e immerse nella miseria da ormai più di 40 anni.

La narrazione, ricca di pathos, passa in rassegna l’evoluzione – o, per meglio dire, l’involuzione – che ha interessato la donna afghana negli ultimi tempi, con particolare attenzione alla violazione dei diritti umani. La mostra è visitabile già dal 29 marzo.

“Women: un mondo in cambiamento”, presso i cinque centri dello shopping del gruppo Land of Fashion, a Brescia, Arezzo, Mantova, Udine e Bari

Apre al pubblico, inaugurata presso i centri dello shopping del gruppo Land of Fashion, l’attesissima mostra di National Geographic dedicata alle storie ispiratrici e commoventi delle donne che hanno sfidato la società e i limiti imposti da essa per affermarsi nel mondo.

“Women: un mondo in cambiamento”, visitabile dal 1 aprile, si articola in sei sezioni (Gioia, Bellezza, Amore, Saggezza, Forza, Speranza) che espongono un secolo di storia femminile in tutti i continenti, con immagini che spaziano dalla semplice vita quotidiana alle provocazioni e alle battaglie per i diritti umani.

“Mostra Dal Diario Italiano del Maestro Ivan Turetsky”, presso la Fabbrica del vapore, a Milano

Infine, tra le mostre da non perdere ad Aprile segnaliamo un’interessante mostra milanese dedicata al maestro ucraino Ivan Turetsky e concepita nel 2021 da un gruppo di appassionati intenzionati a far conoscere meglio la produzione dell’artista anche in Italia. Oggi, date le circostanze di cui siamo testimoni, i curatori della mostra hanno deciso, d’accordo con il team di Turetsky che è rimasto bloccato in Ucraina, di realizzare un’esposizione dedicata al popolo ucraino, e di destinare il ricavato dalla vendita delle opere all’emergenza umanitaria in atto.

L’esposizione, visitabile dal 3 aprile, è incentrata sull’unicità dell’attività di Turetsky, che insieme ad altri artisti suoi contemporanei è riuscito a scardinare le regole dell’arte sovietica, connettendo forme astratte ed esperienze visive.