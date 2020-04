In occasione della Giornata della Terra, vi proponiamo una delicatissima frase di Charles Monroe Schulz, il creatore dei Peanuts, che ci invita a riflettere su cosa significhi prendersi cura del mondo in cui viviamo.

Charles Monroe Schulz, il creatore dei Peanuts

Charles Monroe Schulz è stato un fumettista, universalmente noto come il creatore dei Peanuts. Le sue strisce e i suoi indimenticabili personaggi sono un fenomeno di culto e a loro sono stati dedicati anche gli studi di eminenti letterati, tra cui Umberto Eco.

Se poesia vuol dire capacità di portare tenerezza, pietà, cattiveria a momenti di estrema trasparenza, come se vi passasse attraverso una luce e non si sapesse più di che pasta sian fatte le cose, allora Schulz è un poeta.

Umberto Eco

I Peanuts, il fumetto più popolare del globo

I Peanuts debuttano ufficialmente il 2 ottobre 1950, data in cui la prima striscia uscì su sette quotidiani americani. In pochi anni, i Peanuts divennero il fumetto più popolare del globo. I suoi personaggi vengono pubblicati su 2293 giornali di 67 paesi, comparendo in programmi di animazione, nei film per il cinema, tra diari di scuola e raccolte di fumetti.

