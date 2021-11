Quale aforisma di Alda Merini ti rappresenta di più? Scoprilo con questo test!

Scopri l'aforisma perfetto per te

Alda Merini è considerata una delle penne più belle e pungenti della letteratura italiana. Le sue poesie hanno affrontato i temi più diversi fra amore, amicizia, sogno passando per temi biblici come la lotta tra il bene e il male. In molti si riconoscono nelle parole della poetessa e scommettiamo che in tutta la sua produzione esista una citazione o un aforisma adatto a ognuno di voi.

Quale aforisma di Alda Merini ti rappresenta di più?

Rispondi alle domande del test e in base alla tue abitudini e alla tua personalità scoprirai l’aforisma giusto per te! Cosa aspetti? Fai il test e scopri quale aforisma della grande poetessa milanese ti rappresenta di più!.